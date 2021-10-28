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斯洛伐克媒體專訪 吳釗燮：台灣是值得信賴的夥伴

中央社柏林28日專電
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

台灣與中歐國家斯洛伐克的關係最近有升溫趨勢，斯國將在12月派代表團訪台， 台外交部長吳釗燮接受當地媒體訪問時強調，台灣是誠實和值得信賴的夥伴。

吳釗燮25、26日兩天訪問斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），會晤斯國政府高層、議員、學者等人士，進行公開演講，並接受當地大報「真理報」（Pravda）專訪，訪問在今天以全版大篇幅刊出。

針對台海最近的緊張局勢，吳釗燮表示，如果發生衝突，不只危及台灣，也會影響斯洛伐克，因為斯洛伐克的汽車工業需要台灣製造的晶片。中國領導人應該要理性思考，不要發動戰爭，也不要迴避台灣。

法國、德國、荷蘭近年規劃印太戰略，試圖亞洲各國建立更緊密聯繫。斯洛伐克在歐盟是相對比較小的國家，最近也積極與台灣拓展關係，兩國關係有升溫趨勢。

吳釗燮說，台斯關係正在發展，下月台灣將與斯國合辦研討會，討論混合攻擊和假信息，12月斯洛伐克也將派貿易代表團到台灣。作為歐盟印太戰略的一環，斯洛伐克的步伐其實比其它國家快。

被問到中國承諾在中歐投資、實際上做的卻很少時，吳釗燮說，中國的問題是沒人知道承諾是否會兌現，但台灣不一樣，台灣明白自己能做的有限，是否投資還需進一步評估，可說是誠實和值得信賴的夥伴。

斯洛伐克對台海可能爆發衝突相當關心，吳釗燮說，台灣正為最壞情況做準備，但同時也在避免發生這種情況。他警告，專制政權面臨內部問題時，往往會製造外部危機，以轉移對國內的注意力，台灣有可能因此成為代罪羔羊。

台灣 中國 投資

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