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蔡英文證實美軍在台 邱國正：樂觀但不能完全指望

記者呂佳蓉／台北28日電
國防部長邱國正。(記者呂佳蓉／攝影)
國防部長邱國正。(記者呂佳蓉／攝影)

蔡英文英文受CNN訪問時，首度證實「美國軍隊在台灣領土的存在」，國防部長邱國正今日在立法院受質詢時說，國軍跟美方的交流、層次、領域是滿多與滿頻繁的，但國家還是要靠自己，「我們樂觀」，但不能完全指望。

邱國正28日出席立法院外交與國防委員會並備詢，他在會前受訪時表示，國軍跟美方的交流與層次、領域都蠻多、蠻頻繁的，時間也長久。交流任何議題都可以談，但至於要做到怎麼樣一個深淺的程度、則需視很多條件與狀況等等，國軍會持續把握交流的功效。

但邱國正也強調，台方也要強化我們自己，國家要靠自己，至於友邦或任何一個團隊能夠對我們幫助，「我們樂觀」，而不能完全指望。

至於蔡英文稱，如果對岸願意，不排斥與大陸國家主席習近平進行會談。邱國正指出，這是一個政治層面的問題，國軍在這方面不多做置喙。他說，「我們的本務工作就是戰備訓練，國防部長本身就是建軍備戰的工作」。如何建立一支有效的部隊，在未來遭遇狀況時能夠應對，如何利用現在有的裝備強化戰備工作，至於其他沒有任何評論。 

對於已遭罷免的立法委員陳柏惟今天將對邱國正作最後質詢的感想？邱國正則稱，沒有預設任何立場。

➤➤➤蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

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