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長榮又傳1美籍機師確診 已打2劑BNT 居檢曾派飛

記者曹悅華／台北報導
長榮航空又傳出一名機師確診。(圖:長榮航空提供)
長榮航空又傳出一名機師確診。(圖:長榮航空提供)

長榮航空又傳出一名機師確診。據悉，該機師為美籍機師，已接種兩劑BNT疫苗，居家檢疫期間曾派飛，昨天是居檢第五天，採驗後發現確診，恐怕是突破性感染。對此，長榮僅表示，一切由中央流行疫情指揮中心說明為準。

知情人士向本報表示，昨天深夜確診消息曝光，因為該機師居檢期間有派飛，所以匡列人數會更多，預計感染源一樣在外站，屬於突破性感染。

實際上，居檢期間仍派飛的制度，已引發機師不滿。本月23日，就有一名中華航空外籍機師才不幸在桃園家中猝死。該機長自2000年起，即服務於國內的航空公司，年資長達21年，雖身為外籍機師，但因其為人專業、和藹而且親切，長久下來，對於機隊同仁來說，早已將他視他為自己人。

如今，不幸聞其死訊皆同感哀傷，哀傷之餘，與這位外籍機長熟識的機師同仁們，更陸續證實其生前曾明確無奈表達在已持續20個月以來長時間處於「執勤／檢疫」無限輪迴下，對其身心狀態、家庭關係等所造成的嚴重負面影響。

桃園市機師職業工會說，消息傳開後，有著同樣遭遇與困境的國內3000名機師一時間更是感同身受。紛紛自發性表示，希望透過集體行動共同發聲。為此，工會將於今天下午1時，於兩家國內航空公司三處檢疫旅館，發起同一時間共同掛上「黃飄帶行動」。工會訴求，居檢後不得派飛執勤、一個月中至少保有三天的喘息期。

工會說，希望讓這些檢疫旅館中隔離而長期回不了家的機組人員們，不分本藉、外籍，不分航空公司，不分前艙、後艙機組人員，同時在窗外掛起黃色的飄帶，一方面，向逝去的同仁表達最深的悼念之意，另一方面，更同時為國內機組人員向主管機關與社會發出明確的「求救信號」。

長榮 旅館 疫情

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