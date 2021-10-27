台國防部：美艦過台海「例行化」

美國驅逐艦杜威號10月14日及15日與加拿大軍艦共同穿越台灣海峽。圖／摘自美軍印太司令部官網

國防部 長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，報告「台海軍事緊張升高對台國防戰備與美陸台三方關係之影響」。根據國防部書面報告，美國 在南海執行航行自由行動，派遣驅逐艦「例行性」通過台海，自今年以來，已10度航經台海；另英國護衛艦、加拿大巡防艦等國船艦，也曾穿越台海，維護國際法航行權益。

台國防部表示，拜登政府雖延續川普總統自由開放的印太戰略，但美國與中國 曾於9月下旬進行「國防政策協調對話」，以確保雙邊競爭關係不會演變為軍事衝突，後續是否舉行拜習會，為重要觀察指標。但國防部仍研判，兩岸軍事對峙短期難以緩解。

台外交部報告進一步舉例，美驅逐艦杜威號於本月9日抵達日本橫須賀港加入第7艦隊後，旋即與加拿大皇家海軍巡防艦溫尼伯號，於10月14日及15日共同穿越台灣海峽，展現美國與盟邦夥伴對自由開放印太地區的承諾。

至於台國防部提及美中曾於9月下旬進行「國防政策協調對話」，台外交部也進一步披露，這是美國防部主管中國事務副助理部長切斯與中國中央軍委會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平於8月19日先以「防務保密電話」通電，繼於9月28日及29日以線上方式舉行第16屆「美中國防政策協調會談」二度視訊會晤。切斯重申美方期許與中國解放軍建立具建設性、穩定且以成果為導向的國防關係。

台外交部同時指出，台美持續加強人道救援合作，台灣今年首次應美軍太平洋艦隊邀請，參加美國「太平洋夥伴」人道援助演訓計畫，由台國家災害防救科技中心主秘李維森於8月間率團赴帛琉出席「台帛災害管理訓練營」的人道援助及災害防救，就「撤離」及「通訊」演訓等議題與各方進行交流，彰顯台灣與區域國家合作應處危機的能力及意願。