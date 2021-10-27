蔡英文發文感謝美日相挺 讓台灣成為世界的台灣

蔡英文總統。本報系資料照

蔡英文總統今天晚間在臉書發文指出，這幾天收到來自國際好友的溫暖與支持，包括美國 國務卿布林肯發表支持台灣 參與聯合國體系聲明，以及日本 再次提供30萬劑AZ疫苗，謝謝所有為台灣努力的夥伴，繼續加油讓台灣成為世界的台灣。

蔡總統晚間以「謝謝民主夥伴挺台灣」為題在臉書發文。總統指出，這幾天收到來自國際好友的溫暖與支持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在美東時間26日，發表支持台灣參與聯合國體系聲明，強調台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣。

總統說，要向美國政府持續對台灣的支持表達感謝，台灣也會持續與民主盟友深化合作，攜手捍衛共享的民主自由價值。

此外，蔡總統說，日本再次提供的30萬劑AZ疫苗已經抵達台灣，日本六度贈送台灣疫苗，累計超過420萬劑，再次感謝日本朋友對台灣的友情相挺。

她說，上個月台灣也捐贈日本血氧機與製氧機，讓朋友間互助互惠的情誼延續下去，也加深台日的夥伴關係。

蔡總統說，台灣不斷向世界展現善的力量，努力的成果也將被看見，謝謝所有為台灣努力的夥伴，繼續加油，讓台灣成為世界的台灣。