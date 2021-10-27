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中國指台灣無權入聯 陸委會：中華民國是主權獨立國家

記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片

美國務卿布林肯表示，美國支持台灣有意義參與聯合國體系，中國國台辦則回應，「台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國」。陸委會27日強調，中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣更從未屬於中華人民共和國。

馬曉光27日稱，中方了解台灣民眾對參與國際活動的想法和感受。在「堅持一個中國原則」的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排。但推動中國台灣地區加入聯合國、以參與國際活動謀獨，是絕無可能的。聯大第2758號決議從政治、法律和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。中國在聯合國的代表權，當然是「包括台灣在內的全中國的代表權」。

陸委會表示，中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣更從未屬於中華人民共和國。聯大第2758號決議既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中華人民共和國的關係。

陸委會指，中共一再連結其錯誤定位的「一個中國原則」，矮化台灣及剝奪中華民國主權地位，完全違背歷史事實與國際社會的客觀認定，已受到國際社會質疑。

陸委會強調，台灣對於國際社會的貢獻已獲得包含美國在內的諸多國家肯定，中共的無理阻撓，不會改變台灣深化與理念相近國家合作及走向國際的決心。台方認為，北京當局破壞台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張。呼籲對岸停止對台打壓，務實理性處理兩岸關係。

台灣 中國 聯合國

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