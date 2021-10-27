學者：布林肯挺台聲明僅提鼓勵 為美中留迴旋空間

美國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國。美聯社

國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國 。國防安全研究院學者李俊毅今天說，布林肯的聲明僅「鼓勵」各國，未提出具體行動方案，為美中雙方保留迴旋空間。

聯合國大會第2758號決議25日通過滿50年，美國 務卿布林肯（Antony Blinken）昨天透過聲明支持台灣參與聯合國，並表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與；台外交部今天表示，對於美國務卿首度正式發布新聞聲明，明確且堅定支持台灣參與聯合國體系，表達誠摯感謝。

台灣大學政治系副教授陳世民接受中央社訪問時認為，包括美國在台協會等美國官員，近期都對台灣表達一定支持，台灣也都相當感恩，但包括布林肯此次在內等挺台用語，雖然是國務卿高度首度對外聲明，但從中並沒辦法看出美國具體的作法。

陳世民表示，台灣跟美國同樣共享民主價值，也誠如美國總統拜登提到，目前的世界局勢是民主與獨裁的競爭，台灣身為民主陣營應對獨裁壓力的最前緣，如果民主國家對於前線台灣都不能有具體支持，「看在同樣抗衡獨裁的其他小國眼裡，他們會怎麼想」。

陳世民指出，近期與台灣關係升溫的立陶宛，明確提出讓台灣設立代表處，雖然此舉讓立陶宛備受中國壓力，但這就是具體行動，而拜登將赴歐洲參與G20領袖峰會，屆時將與許多美國在歐洲的盟邦領袖同台；另外，美國也規劃在年底舉辦民主高峰會。

陳世民說，屆時若拜登能在這兩場活動化挺台言語為具體作法，例如邀請總統蔡英文以視訊或親自參與，又或是與其他民主國家串連發表挺台方案，這樣才具帶頭作用，連帶讓其他國家有所動作，「因為20、30個國家共同提案，雖然同樣面對中國壓力，但中國不可能同時召回全球20、30個國家大使」。

國防部智庫、國防安全研究院學者李俊毅接受中央社訪問時指出，拜登上任以來，美國嘗試將台灣議題「國際化」，體現在美國與其他國家的重大聲明中，皆表達對台海和平與穩定的關切，此舉將台灣安全與利益，和國際社會的安全與利益扣合，對於國際空間長期受打壓的中華民國台灣來說，是一個正面且應受歡迎的發展。

李俊毅認為，這也可能是美國戰略溝通的一環，也就是面對中國持續甚至加大對台灣的軍事威脅，美國間接的對中國釋出回應甚至反制的訊息。

李俊毅表示，布林肯支持台灣參與聯合國體系之舉，則是在外交層面傳遞訊息。布林肯的聲明最末段，稱支持台灣有意義的參與聯合國體系與國際社會，與美國立基於台灣關係法 、三項聯合公報與六項保證的「一中政策」相容，這既象徵美國無意變更「一中政策」，也意味一中政策的意涵有相當大的解釋空間。

李俊毅說，換言之，如何在一中政策的框架內支持台灣，具有巧妙運用方式，美國未明說的也取決於中國對台舉措。但布林肯的聲明僅「鼓勵」各國，未提出具體行動方案，為美中雙方保留迴旋空間。

李俊毅表示，若中國持續對台武嚇，可能將看到美國強化支持台灣國際參與的力度；若局勢和緩，台灣連年嘗試參與國際組織而未果，也不會太讓人意外。