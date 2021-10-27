我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美挺台參與UN活動 國會議員：非中共所稱的錯誤訊號

本周全美染疫新增案例 相比上月高峰減58%

台外長吳釗燮：姑息醞釀獨裁 民主國家應攜手捍衛自由

中央社台北27日電
台外交部長吳釗燮27日獲頒獎章後在捷克參議院接受國內外媒體提問。中央社
台外交部長吳釗燮27日獲頒獎章後在捷克參議院接受國內外媒體提問。中央社

外交部長吳釗燮今天在捷克研討會演說，他以二戰時期姑息主義致納粹對外擴張歷史為例，強調面對威權主義、獨裁與軍事擴張，全球民主國家應堅定意志，積極捍衛彼此所認同的自由、民主、人權與法治價值。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮今天應邀出席捷克國家科學院（Czech Academy of Sciences）及當地智庫「解析中國」（Sinopsis）聯合舉辦的研討會並發表專題演講。

研討會以「邁向建設性關係：與台灣多面向交往」（Towards a productive relationship：Engaging with Taiwan in multiple domains）為主題，深入探討台灣在公民社會、全球安全挑戰等領域強化台捷合作的重要性。

吳釗燮在演說中強調，捷克故總統哈維爾（Václav Havel）給後人的價值遺產，正是台灣與捷克人民竭力追求及捍衛的目標，台捷兩國雖然地理距離相隔遙遠，但共同捍衛民主與自由的決心早已將兩國緊緊連結在一起。

吳釗燮指出，當前民主體制在全球各地遭受威脅，民主國家更要團結一致、相互扶持；威權政府一再妄稱獨裁體制優於民主制度，台灣就是最佳反證。吳釗燮以二戰時期姑息主義導致納粹對外擴張的歷史為例強調，面對威權主義、獨裁政體與軍事擴張，全球民主國家應該抱持堅定信心與意志，主動並積極捍衛彼此所認同的自由、民主、人權與法治價值。

吳釗燮也提到歐盟、四方安全對話（QUAD）、七大工業國組織（G7）等合作機制對台灣及台海安全的關注日益增加，不僅因為維護「自由與開放的印太地區」議題備受國際重視，更因台灣在反制全球威權主義興起的工作中扮演重要角色。

吳釗燮強調，台灣願意與全球理念相近國家分享經濟及科技發展的寶貴經驗，強化與全球理念相近夥伴的連結，成為抗衡威權主義的一股「良善力量」（a force for good）。

外交部表示，這次研討會由捷克國家科學院長杜霍索瓦（Táňa Dluhošová）及「解析中國」智庫執行長馬定和（Martin Hála）共同主持，探討與台灣發展多面向關係的重要性，包括台灣在對抗假訊息及促進女性政治參與、資通訊產業、能源與醫療等領域的重要經驗；台灣民主基金會副執行長陳婉宜也以線上方式參與，分享台灣公民社會蓬勃發展與活力。

台灣 納粹 中國

上一則

打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？

延伸閱讀

南華早報：歐洲議會代表團下周訪台 領隊才遭中國制裁

南華早報：歐洲議會代表團下周訪台 領隊才遭中國制裁
華爾街日報：中東歐多國對台友好 不畏槓上北京

華爾街日報：中東歐多國對台友好 不畏槓上北京
訪斯洛伐克受禮遇 台外長吳釗燮：把握趨勢與歐來往

訪斯洛伐克受禮遇 台外長吳釗燮：把握趨勢與歐來往
台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」

台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重