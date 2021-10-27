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三中案一審無罪 馬英九：非常欣慰 籲讓「東廠」下架

記者劉宛琳／綜合報導
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

三中案一審判決，前總統馬英九獲判無罪。馬英九透過辦公室表示發出6點聲明，他表示，對台北地方法院判決非常欣慰，也感謝司法公正，還他清白。馬辦也呼籲，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

一， 馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定他的操守，這個判決符合國人認知。

二， 本案民進黨追打多年，北檢也大動作辦了很久，但是結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損，北檢卻還是強行起訴沒有拿一毛錢的人，這樣合理嗎？

三， 最高法院檢察署特別偵查組已於2014年8月以查無不法簽結本案，新聞稿載明：「因當時中視股票在市場交易量很少，交易清淡，不可能賣到帳面價錢，當時賣主又因法律限制，急著脫手，因此中視股票買賣的價格，不構成賤賣。」北檢卻用拼貼、羅織、入人於罪方式，論述前後不一，只是想硬辦馬英九。

四， 依「廣電法」規定，94年12月26日前，政黨必須退出廣播、電視經營。馬前總統當時擔任國民黨主席，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

五， 政黨追求執政，公司追求營利，兩者完全不同。國民黨針對三中買賣要考量的除了價錢外，更重要的是符合國民黨的利益。國民黨主席對社會、媒體有更高價值的責任，北檢把國民黨主席當成公司董事，把馬英九當成中投公司承辦人，用弊案的角度偵辦，如此能服眾嗎？

六， 監委高涌誠、王美玉、趙永清（108.12.18）調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。種種匪夷所思的作法，有媒體社論認為這是「東廠」行徑，國人自有公評。

國民黨 馬英九 股票

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