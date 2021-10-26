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國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

記者王聖藜、林孟潔／台北報導
馬英九三中案今宣判。（本報系資料照片）
馬英九三中案今宣判。（本報系資料照片）

前總統馬英九因黨產交易「三中案」被訴，檢方認定馬、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清賤賣共犯證交法背信罪。馬辯稱，沒有黨產進入口袋，檢察官建議沒收犯罪所得，台北地方法院今天宣判，馬英九、汪海清、張哲琛皆無罪，可上訴。

事實上，最高檢察署特偵組尚未「廢組」前，檢察官調查多年均查無「三中案」犯罪事證，簽結全案，台北地方檢察署搭配黨產條例接手再辦，起訴馬英九，兩個檢察機關的見解不一樣。

檢方2018年7月10日起訴「三中案」，團隊自承「三中案」具高度政治色彩、有高度政治性格，因怕被誤會是「政治打手」，所以要求辦案時嚴格舉證。

不過，法院曾傳喚買家中廣董事長趙少康、中時集團前董事長余建新、中影董事長郭台強做證，證詞卻「倒打檢察官一耙」。

趙少康曾批檢察官「政治起訴」

趙少康作證時，痛批檢察官「政治起訴」、「司法追殺」，還稱中廣交易過程中，從未與馬英九會面商談過，公訴檢察官預備60道題目連環詰問，趙火大批檢察官「一點法律常識都沒有」。

余建新作證稱，商業談判過程「你有你的方法，我有我的技術」，同樣惱火反問檢察官「怎麼可以拿談判會議紀錄當成犯罪證據？」

馬英九2021年8月10日在法庭最後一次辯論，二度批判檢察官「非常規論告」、「非常規起訴」，稱他身為黨主席，依照廣電法規定讓政黨退出媒體，卻被指控違法「難道人民守法錯了嗎？」

馬英九說，他就任黨主席前後，公開宣示儘快處理黨產，當時中投為了遵守廣電法退出媒體的規定，包裹出售中投持有的華夏公司股權，不但符合國民黨、也符合中投公司的利益。

馬英九：許多事實 看了卷證才知

馬英九說，「三中案」許多事實，他是看了卷證才知道，檢察官拿當時他不知道、不瞭解的事指他犯罪，並不公平；馬說，從政三、四十年一向奉公守法、廉潔自持，沒有一毛錢黨產放進口袋，他沒有犯罪。

張哲琛、汪海清也辯稱無罪，表示他們絕非貪贓枉法之徒，甚至說如果因此坐牢，會一輩子被人笑死。

檢方起訴指出，2006年2月至12月間，馬英九、張哲琛、汪海清因廣電法規定國民黨退出媒體，為營造馬的政治形象，賤賣中視、中影、中廣等「三中」與舊國民黨黨部大樓。

檢方指控，馬英九明知余建新無履約資力，卻對余建新讓步，藉所謂「天龍八步」的複雜操作方式，掩飾用每股6.5元低價出售中視股權。

中影案、舊黨部案部分，檢方指控，馬英九為避免黨產日後收歸國有，與已故長榮集團創辦人張榮發以總價43億元的低價出售舊中央黨部大樓、中影華夏大樓，黨部大樓以23億元便宜出脫，後再低估中影三大不動產。

中廣交易案部分，檢方指控，趙少康資力不足，無力承購57億元股權，且前立委高育仁有意出價50億元，馬卻與趙配合，將廣播部門以10億元出售，讓趙後來坐享非廣播部門資產的收益。

「三中案」造成國民黨72.9億損害

依起訴書，中視交易案造成中投4.9億元損失，中影案造成18億元損失，中廣案造成15億元損失，舊黨部大樓案造成5.9億元損失，中投另在中廣股權交易案中有28.4億元應收股款未實現，「三中案」共造成國民黨72.9億元損害。

2018年「三中案」先分由法官鄭昱仁承審，不過，鄭因早規畫調司法院辦事，重新分案由法官林幸怡承審，合議庭陪席法官是林呈樵、審判長是胡宗淦，公訴檢察官團隊由主任檢察官陳韻如、檢察官黃聖、唐仲慶論告。

檢察官 馬英九 國民黨

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