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WHO啟動疫苗試驗高端入選 專家：走向國際一大步

記者許政榆／台北報導

世界衛生組織（WHO）與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，台灣國產高端疫苗成為首波入選候選疫苗名單。專家認為，高端本身就是好的疫苗，先前因資本不足、台灣無疫情、跨國試驗碰外交問題等，先前有不少困境，如今WHO願協助，算是高端很好的出路，十分樂見。

WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，由科學家及專家組成小組，選擇有效且安全疫苗，快速評估候補疫苗，目前已開始招募志願者參與試驗，且已審查20支疫苗，首波入選的兩種疫苗正在接受團體試驗，其中一種就是台灣的高端疫苗。

台灣疫苗協會推動理事長、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，高端本身就是好的疫苗，早晚會獲得國際認證，先前做臨床試驗碰到困境，包括資本額不足、國內無疫情、國外臨床試驗碰外交問題等原因，導致高端難以往前邁進。

黃玉成表示，高端屬於傳統次單位蛋白疫苗，研發速度本來就比較慢，不像病毒載體、mRNA疫苗，可以在兩三周內做出來，蛋白質疫苗需花半年準備。世界上除了Novavax以外，高端是第一個取得緊急使用授權（EUA）的次單位蛋白疫苗，研發速度已算快。

另外，黃玉成也提到，研發疫苗不論研發、資金都缺一不可，高端公司僅100人，要做研發本身就不容易，中央挹注高端經費1億元，相較美國補助Novavax 16億美金，幾乎難以比擬。台灣用小資本額還可以做到這種局面，真的要珍惜。

黃玉成表示，臨床試驗動輒萬人起跳，起初AZ疫苗在英國做臨床試驗時，數據結果並不是太好，後來AZ到美國啟動3萬人臨床試驗才算完整。台灣到今年初確診僅幾百人，高端很難在台灣做傳統第三期臨床試驗，如今WHO出面協助，對高端是很好的出路，相當樂見。

食藥署先前通過高端EUA，採用免疫橋接方式，比較高端與AZ疫苗施打後產生中和抗體數據。雖當時看來是「全球首創」，如今歐盟也同意此做法，準備給予認證。黃玉成表示，近期有法國疫苗廠研發滅活病毒，採免疫橋接方式與AZ做試驗，相較之下，疫苗製程難度，高端的次單位蛋白疫苗較滅活病毒難研發，可見我國給予EUA過程仍然嚴謹。

前台大感染科醫師林氏璧則興奮在臉書表示「恭喜恭喜！高端疫苗的國際認證走出一大步！希望能做出很不錯的保護力！」。他說，「就是連醫師之前還不敢大聲說的，WHO贊助去哥倫比亞做傳統三期的那件事。現在確認了！高端Medigen的次單位蛋白疫苗是其中之一。另外一支疫苗是Inovio的DNA疫苗」。

高端疫苗 台灣 WHO

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