訪斯洛伐克受禮遇 台外長吳釗燮：把握趨勢與歐來往

台外交部長吳釗燮26日在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表演說。中央社

台外交部長吳釗燮這兩天訪問中歐國家斯洛伐克，受到國賓級禮遇，並發表專題演講。他表示，有愈來愈多歐洲國家願意與台灣 合作，台灣應該把握這個趨勢。

外交部長吳釗燮25日抵達斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），受到國賓級禮遇，下榻旅館 前可見協助開道的警車。這也是台灣2003年在斯洛伐克成立代表處以來，台灣官員所受的最高規格接待。

抵達當天傍晚，吳釗燮在旅館會晤斯國政府高層、議員、學者等人士，斯洛伐克籍的歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Štefanec）、萊克斯曼（Miriam Lexmann）也特地返國歡迎吳釗燮的到訪。

吳釗燮今天在中歐知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC），針對民主國家團結對抗威權和強化供應鏈 韌性發表演說，吸引斯洛伐克外交部次長布洛琪柯娃（Ingrid Brocková）等約100人聽講。

演說結束後，在場來賓針對歐洲議會上周高票通過決議提升對台關係、中國武力威脅、歐洲的印太政策等問題踴躍提問，吳釗燮也有問必答，活動前後歷時約1小時。

吳釗燮會後接受中央社記者訪問時，對與斯洛伐克官員的會晤不願多談，不過強調這次到訪有機會公開演講，並有議員無視壓力來交流，整體來說相當正面。

立陶宛和斯洛伐克近年出現友台人士原本在野，大選後成為執政黨、主動推動對台關係的現象，讓台灣在中東歐的外交空間突然擴大。

對此，吳釗燮表示，大趨勢不僅是友台人士進入政府，更重要的是這些國家都是民主國家，不論在野或執政，與台灣都是長期交往的關係。

其次，台灣的良善力量被更多人看到，有更多歐洲國家願意與台灣來往和合作，台灣有責任把握這個趨勢。

近年台灣與中歐國家關係顯著升溫，吳釗燮結束斯洛伐克訪問後，下一站將前往捷克。

吳釗燮表示，中歐國家的民主化進程幾乎與台灣同時發生，對威權統治的印象仍在，自然的感情因素讓彼此很快能發展關係。他期待台灣與捷克、斯洛伐克關係的進展能成為其他歐洲國家參考的模範。