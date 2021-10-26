咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

為實現循環經濟，台灣 業者研發將咖啡 渣做為原料製成鞋子，產品已輸出全球約40國；台灣也有新創團隊以菱角殼為原料製成菱殼炭，可以防潮除臭，最後也能代替石灰、還殼於田。

咖啡是世界各地通行的飲料，然而喝完咖啡後的咖啡渣卻一直沒有良好的去化方式。馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴今天告訴中央社記者，全球一年約可消費1兆杯咖啡、產生約300億公斤的咖啡渣。

許佳鳴表示，大約4、5年前開始發想，如何將咖啡渣變成自製品牌鞋的原料；經過長時間的研發，終於成功製成「咖啡渣鞋」，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成雨靴、5杯能做步鞋、2杯則是夾腳拖。

許佳鳴說，目前相關產品已經取得10項國際專利、在各國設計獎中得名，鞋面、鞋墊到大底都是咖啡渣所製，每雙鞋依製程不同，原料中咖啡渣占比約40%至60%左右，隨著循環經濟觀念逐漸普及，目前已鋪貨歐、美、亞洲等40多個國家。

台行政院環境保護署今天舉辦「2030超越圈圈」－循環經濟新創展開幕活動。

除了咖啡渣鞋外，「那顆炭國際有限公司」則以官田菱角殼為原料製成炭。專案經理李芷萱今天告訴中央社記者，官田地區盛產菱角，一年可以產出約3000公噸的菱角殼，過去只能當廢棄物處理，現在製成炭後，更能發揮「還殼於田」的做用。

李芷萱解釋，菱角殼經日曬後、再透過1000度高溫先初步成形，接著會進一步精緻化成圓型顆粒，一般能做為防潮除臭包，或是添加精油、更具芳香效果；若除臭效果降低，最後則可以再撒回田中，代替石灰的功效、更能友善土地。

李芷萱表示，菱殼炭雖然產出率不高，殼與炭約5比1，但能完善解決廢棄物的問題；經成大研究團隊檢測 ，現在菱殼炭的品質不輸日本的備長炭。

環保署主任秘書葉俊宏今天在活動中表示，超越圈圈的概念是希望未來10年，每個人、每個領域就是一個圈圈，能讓圈圈串聯起來；台灣資源循環是全世界是數一數二，產品、軟體、資訊等有信心能輸出到國外。