台積電被迫交機密資料給美？ 台經濟部：不符事實

台積電。(美聯社)

台經濟部今天表示，對於媒體以評論方式批評沒擔當，甚至稱台積電 要交機密數據給美國 ，不符基本事實；台積電是要協助供應鏈中的利害相關人，經濟部也絕對會與台廠站在一起。

台經濟部強調，媒體透過評論進行紮稻草人式的攻擊，不會改變政府跟產業站在一起的立場，也不會改變台灣 產業保護營業秘密的法遵行為。

台經濟部說明，台積電日前表示將在11月8日前提供相關資料給美方，主要是要協助供應鏈中的利害相關人，一起解決半導體供應的問題，但仍會保護客戶與營業相關機密。

台經濟部指出，台積電早在10月初就已對外表達此一立場，相關作法與發展，與過去政府及台積電多次向外說明的立場並無不同。

台經濟部表示，媒體評論指「台積電無法抗拒美國的壓力、無法拒絕這個不合理的要求，上週五明白表示會提供美方要求的數據」，是明顯錯誤的解讀。

台經濟部進一步說明，經過與產業界的密切聯繫與了解，多數收到問卷的企業，考量美國為其主要市場及夥伴，本來就會針對可填寫的部分填寫問卷，提供美方參考。

同時，台經濟部長王美花與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅於例行會議中，也針對此問卷提出關切，並得到美方確認，相關問卷為自願性，產業可就能填寫的部分說明；王美花也向業界相關協會及主要廠商說明相關訊息。

經濟部強調，政府會持續與台灣產業合作，適時協助溝通，一定會跟台灣廠商站在一起。