全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名

台北位居「全球城市潛力」排名第24名，圖為台北圓山大飯店周遭的夜景。（圓山大飯店提供）

國際管理諮詢公司科爾尼（Kearney）25日發布2021年全球城市指數報告。紐約、倫敦、巴黎和東京穩居2021年「全球城市綜合排名」榜單前四位。中國 有三個城市進入全球前十強城市，分別是北京 、香港、上海，其中上海今年首度躋身全球前十。

全球城市指數報告由「全球城市綜合排名」和「全球城市潛力排名」兩部分構成。「全球城市綜合排名」圍繞商業活動、人力資本、資訊交流、文化體驗和政治事務五個維度評估當前全球最具影響力的城市。

「全球城市潛力排名」從居民幸福感 、經濟狀況、創新和治理四個維度評估156個城市的未來發展潛力，即哪些城市具備成為未來主要全球樞紐的條件。

在今年的「全球城市潛力排名」中，排名前五的分別是倫敦、巴黎、慕尼黑、阿布達比、都柏林。北京排第23名，比去年上升九名；台北位居第24名，比去年上升兩名。

2021年全球城市指數報告著眼於新冠疫情 及防控措施對全球156個城市全球化參與度的影響。評估上榜的156個城市中包括了31個中國城市，今年新增入選的城市有日本橫濱，中國的合肥、濟南、昆明和台灣的高雄。

今年的「全球城市綜合排名」中，紐約、倫敦、巴黎和東京穩居榜單前四位，洛杉磯上升2位排名全球第五。北京和香港均下降1位，分別排名第六和第七。報告提到，北京排名下滑的主要原因在於新冠疫情防控措施造成其文化體驗得分下滑。芝加哥和新加坡保持第八和第九。

上海城市排名在過去五年中提升了10位，今年更是首度躋身全球前十城市。在過去一年中，上海憑藉其在疫情中的應對，展現了該市具國際水準的治理能力。

報告提到，在疫情影響下，上海商業活動與文化活動依舊保持強勢活躍地位。上海過去一年內不僅仍保持了其海運吞吐量多年連續第一的寶座，空運吞吐量也上升至全球第二。資本市場的活躍帶動獨角獸企業數量躍升至全球第四。