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「時光機」捲台獨風波 陳立農宣布與該電影解除合作

特派記者賴錦宏／北京報導
台灣藝人陳立農25日晚宣布不再演出「時光機」。（網易娛樂）
台灣藝人陳立農25日晚宣布不再演出「時光機」。（網易娛樂）

台灣藝人陳立農主演、改編自中國作家DTT同名作品的台灣電影《時光機》爆出台獨爭議，這部預計將在台灣、中國、香港、澳門、東南亞等地同步發行的電影，獲得台灣官方1000萬元(約35.8萬美元)補助，不過如今被中國網友質疑導演蔡怡芬有支持台獨、港獨和抹黑中國的言論，紛紛發言抵制。陳立農於25日晚宣布不再演《時光機》。

《時光機》25日開機，導演兼編劇的蔡怡芬，立即就被中國網友質疑台獨問題，據觀察者網報導，許多中國網友要求陳立農做出回應，呼籲堅決抵制「分裂祖國」的電影，警告「國家面前無偶像」。

據觀察者網，由愛奇藝IP授權改編的台灣電影《時光機》宣布開機，男主角由主要在中國發展的台灣藝人陳立農飾演，影片將在中國及港澳台地區同步發行。但是有中國網民扒出該片獲得台灣官方資助，影片導演蔡怡芬多次在社群媒體發布疑似支持台獨、港獨與抹黑中國的言論，《時光機》影片才宣布開機當天即遭到了大量中國網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。

台灣時間25日晚上8時30分(美東時間上午8時30分)，陳立農工作室發聲明宣布與電影《時光機》拍攝方解除合作關係，且不再會以任何形式參與。聲明表示，陳立農本人始終堅持「一個中國」原則不動搖，此立場不容置疑。

陳立農工作室發聲明稱，經協商，目前已正式與《時光機》片方解除合作關係。若後續仍有平台、媒體及個人發布惡意揣測的報導，並以此誤導讀者、模糊視聽、製造混亂損害到陳立農聲譽，將提出嚴厲譴責，並保留一切追究法律責任的權利。

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