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習「入聯」50周年談話未提台灣 學者：冷處理更危險

記者陳政錄／台北25日電
中共總書記習近平在聯大2758號決議案50周年當天談話，未提及台灣議題。（Getty Images）
中共總書記習近平在聯大2758號決議案50周年當天談話，未提及台灣議題。（Getty Images）

中共總書記習近平25日上午在「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」發表談話，在就聯合國2758號決議案表態時，未如預期中提及台灣問題。相較美國大打台灣牌，學者分析，習近平選擇「冷處理」，一方面對兩岸關係來說可能更危險，另一方面也彰顯習有意拉高談話高度，輸出所謂「中國價值」和「中國觀點」。

美國總統拜登日前在參加CNN直播時，脫口以兩個「Yes」回答保台誓言，美國亞太副助卿華自強也抨擊中國誤用聯大2758號決議案，支持台灣有意義地參與聯合國。

外界原預測，習近平可能在25日談及聯合國2758號決議案時，發表涉台講話，但最後中方僅由同樣參會的前駐美大使崔天凱，接受官媒提問做出回應，表示美國操弄台灣問題，中方不會讓它得逞。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生25日受訪分析，習近平談話不提台灣，是一種「冷處理」的態度，這對兩岸關係來說，可能更危險。

他解釋，若中國大陸對台灣問題有所期待，可以在談到2758號決議案時，提及一些統戰用語，「但他並沒有這麼做」。在兩岸無正式溝通管道，總統蔡英文雙十國慶講話被大陸國台辦定義為「兩國論」的背景下，嚴震生說，如果雙方都不講話，只是「冷戰」也就算了，若一方認為另一方不斷挑釁，卻冷處理，那是比較危險的。

政大外交系副教授黃奎博表示，這也側面反映就陸方立場，即便習在談話中提及台灣，也「不代表台灣不是中國的一部分」，所以不用刻意浪費唇舌。

黃奎博分析，習近平此次談話重點，旨在輸出中國對世界格局的看法，如人類命運共同體、一帶一路倡議等所謂的「中國價值」和「中國觀點」，多過於對國際法律的爭辯和解釋，意欲強調其入聯事實和成就已「毋庸置疑、獲得世界認可」，因此僅由崔天凱等層級回應涉台問題，避免「把自己做小」。

至於習近平在談話中，細數中國對聯合國的貢獻，包括參與維和行動、落實2030年可持續發展議程、貢獻減貧、實踐多邊主義等，嚴震生認為，中國可能有意降低近期國際間，對「中國威脅論」的討論，並透過暗批美國，彰顯自己「愛好和平、堅決擁護聯合國，不會主動發動衝突」，同時也回應當年第三世界國家，對其入聯的支持。

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