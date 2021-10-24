義媒：中國逼台梵斷交 教廷盼先設北京使館再談

義大利媒體24日引述教廷匿名外交高層指出，中國要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意使情勢陷入僵持。圖為教宗方濟各24日在窗邊向聖彼得廣場的信眾致意。（美聯社）

義大利媒體昨天引述教廷匿名外交高層指出，梵蒂岡夾在中美角力間很為難，中國 要求教廷與台灣 斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意使情勢陷入僵持。

義大利最大報晚郵報（Corriere della Sera）資深記者佛朗哥（Massimo Franco）昨天以半版篇幅專論台灣問題，強調在美中對峙下，教宗方濟各為了台灣問題承受中國很大壓力。梵蒂岡內部近幾個月非常憂慮台海軍事衝突升高，認為局面「非常危急」，擔憂新冷戰一觸即發，台灣恐因此喪失獨立自主地位。

報導指出，一位教廷核心外交官首度對梵中台關係提出明確框架，中國向教廷要求關係正常化的前提條件，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則持續回應中國，希望能先在北京設立教廷駐中國大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

教廷匿名官員說，因為教廷在中國派駐使節這步一直未實現，只能持續維持現狀，希望局面不要變得更壞。

報導指出，教廷三年前與中國簽署主教任命協議，主要是想解決中國天主教分裂危機，教廷認為放任北京繼續任命效忠政府的主教，會讓中國地下教會更分崩離析，雖然梵中協議內容並不對等，也讓教廷備受外界抨擊，但教廷認為相對「裂教」問題，其他損失還是次要的。

報導指出，教廷目前處境比三年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨著中國崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國 在各地結盟對抗中國的形勢明顯，讓教廷的「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中國維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。

報導指出，中國近幾個月展現更想早日統一台灣的企圖，凸顯教廷作為台灣在西方世界唯一邦交國的重要性，北京為了挖走台灣邦交國向來無所不用其極，最常見手段就是承諾與對方推動關係正常化，台灣在2000年時有32個邦交國，目前僅存15個友邦，剩下不到一半。

報導指出，教廷同時承受來自美國的壓力，教宗方濟各下周將與前來羅馬參加20國集團（G20）峰會的美國總統拜登（Joe Biden）會晤，但美國剛宣布將協助台灣防禦中國的軍事侵略，美中關係正在谷底。

報導指出，拜登雖然是繼甘迺迪（John F. Kennedy）之後美國史上第二位天主教徒總統，但美國在墮胎與移民政策上與教廷意見分歧，尤其教宗方濟各最重視移民難民問題，曾不惜公開為移民問題與歐美槓上，因此教廷外交高層坦言，「對教廷來說，與非天主教徒的美國總統交手可能更輕鬆。」

報導指出，教廷對於美國天主教會的發展不樂觀，教廷高層擔憂天主教在美國等西方世界將逐漸式微，天主教價值和精神被迫向世俗主義妥協，最後可能淪為少數菁英的信仰。