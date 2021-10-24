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「台南最後一棟鬼屋」居然有住人 城中城大火後引關注

記者修瑞瑩／台南25日電
台南位在府前路、大智街口的來亞大樓荒廢多年。(記者修瑞瑩／攝影)
台南位在府前路、大智街口的來亞大樓荒廢多年。(記者修瑞瑩／攝影)

高雄城中城火災後，讓台灣社會關注到都市中老舊建物的問題，號稱「台南最後一棟鬼屋」的來亞大樓，整棟廢棄多年，至今仍有少數弱勢居住，部分所有權人希望政府能介入拆除，市府都發局表示，南部相對於北部辦理都更有其困難，但隨著房價漸漲，雖然對購屋族不利，但都更的條件逐漸成熟。

來亞大樓樓高14層、地下3層，位在中西區府前路二段與大智街口，地段非常精華，1985年興建以來，其中曾有套房、來亞飯店、天王星西餐廳等，但廢棄已1、20年，近年有遊民侵入、並竊電居，之後被封閉，2019年網友進入探險，竟然發現獨居老翁陳屍，來亞大樓的「鬼」名更因此大噪，在杏林醫院出售、東帝士大樓拆除後，被稱為台南最後一棟鬼屋。

來亞大樓12樓的天王星餐廳已廢棄多年，面積有200多坪。(記者修瑞瑩／攝影)
來亞大樓12樓的天王星餐廳已廢棄多年，面積有200多坪。(記者修瑞瑩／攝影)

來亞飯店過去一般人難以窺其樣貌，城中城之後，有部分所有權人擔心發生意外，而進入整理，發現其中至少有一名老翁、一名女子長期居住，由於整棟大樓除了一樓目前經營便利超商，其他都廢棄，裡面有許多的廢棄物，地下樓層還積水，之前完全沒有水電，兩人如何在樓內居住多時，難以想像。

台南來亞大樓廢棄多年，目前其中還有住戶。(記者修瑞瑩／攝影)
台南來亞大樓廢棄多年，目前其中還有住戶。(記者修瑞瑩／攝影)

台南來亞大樓廢棄多年，但其中仍有住戶，居住的房間內有不少雜物。(記者修瑞瑩／攝影...
台南來亞大樓廢棄多年，但其中仍有住戶，居住的房間內有不少雜物。(記者修瑞瑩／攝影)

該棟大樓過去4到7樓是套房，8到11樓則是來亞飯店，大樓雖然廢棄，但飯店內的床鋪、家具還有不少留在房內，但如果晚上沒有光線，一間間的房間透出陳腐的味道，格外嚇人。

台南來亞飯店廢棄多年，但房間內的床鋪等雜物仍在。(記者修瑞瑩／攝影)
台南來亞飯店廢棄多年，但房間內的床鋪等雜物仍在。(記者修瑞瑩／攝影)

台南來亞飯店廢棄多年，圖為8樓的飯店櫃台。(記者修瑞瑩／攝影)
台南來亞飯店廢棄多年，圖為8樓的飯店櫃台。(記者修瑞瑩／攝影)

部分樓層所有權人蘇姓男子表示，該大樓土地為仁愛之家所有，地上物有永久使用權，之前曾有都更團隊進駐，但約60多名的地上物所有人、及仁愛之家意見不同，難以整合，無法辦理，由於2014年曾發生外牆掉落砸傷人的情況，目前景況更糟，希望市府能比照之前的合作大樓，強制拆除。

台南來亞飯店廢棄多年，被稱為是台南最後一棟鬼屋。(記者修瑞瑩／攝影)
台南來亞飯店廢棄多年，被稱為是台南最後一棟鬼屋。(記者修瑞瑩／攝影)

都發局都市更新科則表示，台南市目前有163案的危老大樓將逐步拆除，但大多所有權人較單純，像來亞產權複雜，只能朝向都更，但南部的地價較北部低，建商介入的意願低，過去幾乎沒有都更的案例，但隨著房價高漲，目前容積轉移每坪可以賣到30萬元台幣（約1萬美元）以上，都更的條件逐步成熟。

房價 超商 台灣

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