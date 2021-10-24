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修選罷法？民進黨立院總召：不能昨輸今翻桌

記者李承穎、劉宛琳、鄭媁／台北報導
台基進黨立委陳柏惟被罷免，昨展開謝票行程，服務處人員在宣傳車出發前留影。記者黃寅／攝影
台基進黨立委陳柏惟被罷免，昨展開謝票行程，服務處人員在宣傳車出發前留影。記者黃寅／攝影

台灣基進黨立委陳柏惟成為台灣史上第一個被罷免的立委，已有民進黨立委主張提高罷免門檻，同意票須超過總選舉人數35%；也有民進黨立委認為應該設定罷免同意票數高過得票數等。但民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，朝野應該多討論、共同協調，但不宜馬上就提出，不能「昨天輸了，今天就要翻桌子」。

國民黨團總召費鴻泰表示，在上1屆修選罷法時，國民黨希望台灣政局穩定，提出罷免門檻降為1/3，時任民進黨立委陳其邁堅持提出1/4，所以民進黨立委應該先問問陳其邁，「到底他之前是對的？還是現在是對的？」

費鴻泰表示，民進黨當時疾呼一定要把罷免門檻降低，國民黨從執政到在野，一直強調國家的選舉、罷免制度及憲法必須有穩定性，國家才不會陷於動亂；現階段國民黨團只想知道，民進黨對以前罷免案的想法及感受，至於修法與否，暫時不會表示意見。

國民黨立委林為洲說，要不要修改罷免門檻是可以討論的，但現階段還有無黨籍立委林昶佐罷免案在推動，加上陳柏惟剛被罷免，此時貿然推動修法，時間點不適合，至少要等明年，甚至下1屆立委再討論。

民進黨立委許智傑說，選罷法確實還有討論空間，他不支持改回以前「雙21」的鳥籠制度，因一般選舉投票率7成左右，希望提案將罷免門檻改為同意票須超過35%，比較務實。

不具名的民進黨立委指出，若真要修選罷法，地方議員不該適用罷免，因議員是複數選區，應容納多元聲音，以免造成少數聲音被罷免；至於立委，以陳柏惟為例，當選得11萬餘票，卻被7萬餘票罷免，因此應加入門檻，除了同意票要多於不同意票，也應超過當選得票數才合理。

對於選罷法出現修法爭議，柯建銘表示，台灣民主走到這種程度，罷免機制對不對，大家都在討論、思考體制問題；至於什麼時候提出修法？他認為現在不適合馬上處理 ，不能「昨天輸了，今天就要翻桌子 」，如何提案、怎麼做，還待斟酌。

台行政院長蘇貞昌（前左）昨天視察中正紀念堂疫苗接種站，對立委陳柏惟被罷免感到惋惜...
台行政院長蘇貞昌（前左）昨天視察中正紀念堂疫苗接種站，對立委陳柏惟被罷免感到惋惜。記者許正宏／攝影

罷免 民進黨 國民黨

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