學者：台灣進入隱沒帶地震活躍周期

台北捷運昨因地震停駛，民眾在站外等待。記者林澔一／攝影

宜蘭縣南澳鄉昨發生規模6.5的隱沒帶地震 ，深度很深卻搖到全台「震」驚。專家指出，隱沒帶地震跟其他相同規模的地震相比，影響雖較小，但若規模很大仍會出現災情；學者說，現在是隱沒帶地震活躍周期，擔心未來可能發生規模7、8以上的大地震。氣象局也示警，不只隱沒帶，該區地表還有稱為「南宜蘭構造」的破碎帶，地震潛勢較高。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，因菲律賓海板塊移動，台灣 東部延伸的海岸山脈擠壓中央山脈造成隆起，另一側從琉球海溝隱沒到歐亞大陸板塊底下，從宜蘭外海到此次發生地震的南澳鄉、大同鄉底下都有隱沒帶。

郭鎧紋說，其中宜蘭外海地震可分兩群，1群深度較淺、僅20公里內，另一群40公里以上、甚至100多公里，原則上從琉球海溝算起，愈北邊就愈深。

郭鎧紋進一步解釋，台灣受海岸山脈擠壓中央山脈產生造山運動，但台北盆地因張力隱沒因此沒有造山，這些深處的地震就是隱沒帶地震，深度雖較深，跟相同規模地震相比影響較小，但若發生規模更大地震還是會出現災情，像1,909年中和就發生過規模7.3的隱沒帶地震，深度80多公里，當時人口不多仍造成9死。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，19世紀、20世紀都是先出現陸地大規模地震，接著就是大型隱沒帶地震，再來陸地上又會有一系列重大地震，921集集大地震可說拉開了本世紀地震百年周期序幕，現在為隱沒帶地震活躍周期。

李錫堤說，隱沒帶可說是地殼最大裂縫，地震深度能達數百公里，現在最擔心隱沒帶出現規模7、8以上的大地震，因為板塊每年都一直在運動，到達一定程度總會錯動，不敢說何時，但「時間到了就會發生」。

此外，氣象局地震測報中心主任陳國昌說，宜蘭縣南澳地區過去發生過不少地震，當地靠近地表有個破碎帶，稱為「南宜蘭構造」，指的是宜蘭與花蓮交界從陸地到近海10至20公里的範圍，歷史顯示當地容易發生地震，需要特別注意破碎帶地震潛勢較高。

花蓮連6震 206餘震

【記者吳姿賢／台北報導】除了宜蘭南澳地震讓全台有感，花蓮吉安也連6震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，前兩天花蓮吉安陸續發生6次地震，最大規模4.5，最大震度三級，都屬2018年的206餘震。