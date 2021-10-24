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海豹、海獅傻傻分不清 專家：看後腿

中央社台北24日電
海獅（左）、海豹（右）。圖／pixabay
海獅（左）、海豹（右）。圖／pixabay

台灣新北鼻頭漁港今天下午發現一隻小海豹，最初卻被誤認成海獅。專家解釋，海獅有能彎的後腿，能在陸上行走，海豹則以類似蠕動的方式在陸上移動；而海獅有外耳殼，海豹則只有耳洞。

新北市鼻頭漁港出現1隻疑似海豹的動物，引發民眾好奇並拍照貼上網。新北市政府動保處今天派員查看，原本以為是海獅，但動保處最後確認是「小海豹」，明天將動員潛水人員下水圍捕，盼能適時安置。

國立中山大學海洋生物科技暨資源學系榮譽教授方力行告訴中央社記者，一般來說海豹、海獅是生活在中、高緯度的地方，加上他們都是群體動物，所以會迷航的機會很小。

遠雄海洋公園海洋部總監任一凡告訴中央社記者，在台灣周遭海域不是海豹或海獅正常該出現的棲息地，以緯度來說，亞洲大概會是黃河以北、日本偏北沿岸也有海獅；中國遼寧、山東以北會有海豹。

至於如何區分海豹或海獅，任一凡解釋，這兩種動物都是鰭腳類，如果從很遠的地方看，能在陸上走路、後腿能彎的是海獅，海豹是用類似蠕動的方式移動；若是能接近觀察，海獅有外耳殼，但海豹只有耳洞。

至於為何台灣周遭海域會出現海豹，任一凡認為，就現在的照片沒辦法得知品種，目前沒辦法斷定原因；國外曾經發生過有可能是漁船、商船，可能不小心夾帶或是海豹自行跳上小型漁船的情況，就現在的資訊沒辦法有更明確的答案。

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