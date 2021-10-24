「刪Q總部」最後一次發言：罷免無關藍綠對決

刪Q總部發言人Max說，這次罷免無關藍綠。圖／Max提供

立委陳柏惟罷免 案昨天通過，刪Q總部發言人Max今天中午自錄影片說，這次罷免，其實無關乎藍綠對決，他說這也應該是罷免團體最後一次發言。

Max表示，這次罷免案無所謂國民黨 介入，或者有人質疑朱立倫沒幫到什麼忙卻收割這場勝利，他認為都太言過其實，國民黨上任黨主席江啟臣到地方黨部主委林敏霖都確實多次表示願意幫忙，但罷免總部全部都回絕．

Max說，國民黨新任黨主席朱立倫提前上任黨主席後也多次來訪選區並表達幫忙意願，但國民黨內人事安排等等問題都尚未處理好，朱能幫忙的確實有限，並非收割，更重要是罷免都打了半年以上，最後兩周他確實不能做什麼．

被指說這是朱立倫打勝的第一仗，Max說，不如說更準確是人民戰勝惡霸民代的第一仗更貼切，而民進黨打壓，他覺得也言過其實，綠營側翼確實精銳盡出在攻擊，但主要其實是攻擊國民黨或者顏家，而非罷免公民團體，對選票絕對有影響，但是畢竟不是攻擊總部．今天綠營各大派系大老也在結果公布後表示尊重當地選民在地鄉親的結果，這就是一個民主該有的表現．

Max說，罷免過程中對他的人生攻擊，包含張宇韶等人在社群媒體罵他俗辣等等低端不堪入目的話，他感到遺憾，對這種言行感到不齒，他說「身為一個名嘴卻因為政治立場不同，就對一個跟他毫無瓜葛的平民百姓，用這種難堪字眼這是他的修養，但是我認為那只能顯示他個人的人格素養就到此，他沒素質不代表綠營名嘴都沒素質．就我個人看民進黨，還是希望他們能派一個願意為在地鄉親服務的民代出來競爭補選。」

他感謝出來投下同意與不同意罷免的鄉親們，推動台灣民主進程更進一步，也感謝所有支持者和一路走來陪伴的志工夥伴，他說罷免團體階段性任務已經達成，會持續守護我們的這塊土地，外界關注的補選問題，Max說，目前誰出來補選藍綠都還沒定，應該先等人選確定後再說，而參與罷免的夥伴們若有心儀的候選人願意幫誰助補選，也是個人意志都尊重，這才是民主的展現，「但我們將不會在用罷免陳柏惟團體名義出聲支持任何一方．罷免到昨天就結束了！接下來大家都該往前看。」