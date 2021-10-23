管中閔不續任台大校長 秀練肌照證明健康無虞

台灣大學校長管中閔。(記者趙宥寧／攝影)

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長，理由是「年齡」，他認為台大需要提早世代交替。外界也關心健康狀態，管中閔則笑著說「請參閱我臉書 」，他從疫情 趨緩後就恢復健身 習慣，目前雖只恢復到疫情前的五分之四左右，但硬舉可以超過70公斤，反問媒體「你們覺得我身體有問題嗎？」

管中閔歷經卡管案，好不容易在2019年1月上任，第一任任期將至2023年1月7日止。台大今天上午舉行校務會議，管中閔在會議結束前宣布，他將不尋求校長續任，主要是考慮到年齡，第一任任期做滿就已超過66歲，這段期間他也看到更多老師的能力與創意，台大應該更早世代交替，讓年輕老師帶領學校走向創校100周年。

管中閔也於會後接受媒體聯訪，他說，做滿第一任任期就已超過66歲，台大需要更年輕的想法帶領台大往前，自己當然可以繼續做再讓年輕接棒，但台大需要更早進行世代交替，其他屬於個人想法，就不需要特別多說。

媒體也關心健康狀態，管中閔笑著說，硬舉可以超過70公斤，「你們覺得我身體有問題嗎？」還說「請參閱我臉書的照片」；至於準備要卸任，心情有無變得輕鬆？他否認，接著說「永遠保持自己的戰鬥心」。

至於是否希望新校長是由年輕人接棒？管中閔說，相信也許有年輕的，或有其他新想法來當，但這都是由校務會議代表、遴選委員會決定，「不是由校長來期許的」。