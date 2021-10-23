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台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

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台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

記者趙宥寧／台北23日電
台大校長管中閔。(記者趙宥寧／攝影)
台大校長管中閔。(記者趙宥寧／攝影)

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長，他說，自己在意外的情況下當選，按學校規定，若不續任需要在任期屆滿前14個月於校務會議中報告，不續任的原因主要是考量到年齡，健康無虞，也希望台大能需要更年輕的想法帶領師生向前，預計將於2023年1月7日卸任。

台大今天上午舉行校務會議，校長管中閔於會議結束前表示，他將不尋求校長續任，按學校規定，校長續任要在任期屆滿前14個月要向校務會議報告，今天校務會議就是到期前的校務會議，所以向所有校務會議代表告知自己的決定。

管中閔說，可能很多人會很驚訝，但他考慮到年齡，第一任任期做滿就已超過66歲，這段期間他也看到更多老師的能力與創意，台大應該更早世代交替，讓年輕老師帶領學校走向創校100周年。

管中閔說，他在意外的情況下當選，為台大這偉大學校服務，也榮幸得到所有校內各級主管支持，若沒有師生支持，不可能完成這些工作，未來還有一年，也請所有行政主管繼續支持，接下來會請主秘按學校規定啟動遴選。

管中閔會後也接受媒體聯訪，他表示，自己沒有退休，卸任之後將回歸學校擔任一般老師，他也笑著說，家人聽到這個消息是「雀躍三丈」；至於若沒有「卡管案」發生會不會做滿兩年？管中閔則語帶保留地說「這個就不好說了」。

管中閔是美國加州大學聖地牙哥校區經濟博士、中央研究院院士、台大講座教授，是台大第12任校長（民國 108 年1月至今）、管理學院財務金融學系暨研究所講座教授、經濟學系合聘教授、中央研究院經濟研究所合聘研究員。曾任美國伊利諾大學香檳分校經濟系長聘副教授、本校財務金融學系特聘教授、本校經濟學系教授、中央研究院經濟研究所所長、行政院政務委員、行政院經建會主任委員、國家發展委員會主任委員、人文社會高等研究院院長等職。

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