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刪Q罷免今投票 顏寬恒「平常心」 陳柏惟籲監票

記者游振昇、趙容萱／台中23日電
立委陳柏惟23日到龍井區龍峰國小設的投票所投票。他受訪時說，戰場、罷免案能做的事情都做完了，現在還能做的事只剩監票，呼籲大家就近監票。(記者趙容萱／攝影)
立委陳柏惟23日到龍井區龍峰國小設的投票所投票。他受訪時說，戰場、罷免案能做的事情都做完了，現在還能做的事只剩監票，呼籲大家就近監票。(記者趙容萱／攝影)

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案今天投票，前立委顏寬恒今天早上到台中市沙鹿區投票，他受訪表示，他昨晚睡得不錯，今天行使公民權來投票，這是此區第一次行使罷免投票權利和義務，其他沒什麼要再補充說明。陳柏惟今天上午投票後受訪，對於昨晚參加音樂晚會到今天來投票這段路的想法說，戰場、罷免案能做的事情都做完了，現在還能做的事只剩監票。

顏寬恒：此區第1次行使罷免投票 心情平靜

顏寬恒說，這是此區第一次行使罷免投票，投票是人民權利和義務，被問到他今天是否會留在台中市，等到今天下午和大家一起關心投票結果，顏寬恒說平常心看待，該做的事還是要做，他今天還是有活動行程，要到霧峰參加活動。

前立委顏寬恒23日到台中市沙鹿區投票。(記者游振昇／攝影)
前立委顏寬恒23日到台中市沙鹿區投票。(記者游振昇／攝影)

顏寬恒說他昨晚睡得不錯，心情很平靜，平淡，正常，今天特別的是第一次行駛罷免，其餘和一般投票一樣。

陳柏惟：能做都做完了 只剩監票

陳柏惟則表示，過去這選區有些傳聞、歷史，民主化後都樂見這些事情再發生，盼能把故事寫完，結局大家來決定，呼籲大家就近監票。

陳柏惟今天到龍井區龍峰國小開設的投票所投票，龍峰國小投票所今天投票狀況順暢，偶有民眾排隊，秩序良好。

立委陳柏惟23日到龍井區龍峰國小設的投票所投票。(記者趙容萱／攝影)
立委陳柏惟23日到龍井區龍峰國小設的投票所投票。(記者趙容萱／攝影)

陳柏惟在台灣時間上午9時20分進到龍井區龍峰國小設的投票所投票。投票後被問及「心情是否有點複雜？」陳柏惟點點頭說，不過能做的都做了，心情複雜是這一路走來的想法，他很認真，到底做錯什麼？再一次會怎麼做？比較多是自我反省，倒不是對投票的複雜。

對於媽媽有給什麼鼓勵嗎？陳柏惟說，沒有，他一直很怕媽媽上電視，拋頭露面。至於徒步一百小時獲得選民回應是什麼？陳柏惟說，回到原本一開始交朋友的感覺。

投票 陳柏惟 罷免

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