鄰居、同事都是特務 呂秀蓮分享往事「背脊發涼」

前副總統呂秀蓮專訪，談到特務潛伏黨內，她語重心長表示，如果這些人還利用綠營民眾的支持獲得權位，是非常不應該。(記者邱德祥／攝影)

民進黨立委黃國書被爆曾是「線民」引發軒然大波，前副總統呂秀蓮 過去因「美麗島事件」坐黑牢，也曾生活在特務圍繞的環境之下。她昨天分享過去戒嚴時代遭監視的種種，包括鄰居及工作夥伴都是調查局刻意安排的對象，但她總是後知後覺，得知真相後不禁「背脊發涼」。

1971年呂秀蓮從美國留學返台，任職行政院法規委員會，雖然身為公務員，但當時的她開始提倡「新女性主義」且積極演講、舉辦活動，因而被國民黨政府盯上。

呂秀蓮說，戒嚴時代很少咖啡 廳可以聚會，有人建議「要不要經營一個大家可以來聚會的場所」，朋友支持下，她在北市杭州南路上開了一家「拓荒者之家」，性質類似「明星咖啡館」，包括當時投入黨外運動的許信良及張俊宏都是常客，咖啡廳走田園風，氣氛很不錯，許多文人雅士川流不息。許信良還曾對呂秀蓮說：「再給妳一搞，台灣一定會革命。」

當時呂秀蓮的房東 是一位台糖退休總經理，把自家書房租給她開店，隔壁則住著一對年輕新婚夫婦，鄰居之間互動熱絡，常與她討論咖啡廳的經營之道，因此她請這對夫婦擔任咖啡廳的經理，10個月後，咖啡廳財務報表非常有問題，她陷入憂慮，某天晚上房東看她鬱鬱寡歡，便聊起天來，也吐露了實情。

房東對呂秀蓮說，「呂小姐，我把你當做自己的女兒看待。妳咖啡廳的經理是調查局的人，我是奉命把妳隔壁的房間租給他們。」頓時呂秀蓮恍然大悟，原來她經營的咖啡廳早已是「情報焦點」。

呂秀蓮說，「調查局可以為了跟監我，硬讓他們做我的鄰居，在拓荒者之家當經理，白天我上班，全部交給他們，下面的人偷偷跟我講，我不在的時候他們很多朋友都來，吃吃喝喝都沒記帳。」「錢是小事，但我當年才30歲，好不容易經營一家咖啡廳，結果經理是調查局派來的，背脊發涼，除了關門沒有選擇。」

隨後呂秀蓮感到挫折，亞洲基金會鼓勵她，派她到日韓去考察，回國後她創辦「拓荒者出版社」，但往往書籍一出就變禁書。她說，其中有一位總編輯，也是名作家，一直都配合得很好，但10個月後說要辭職，「我問為什麼？他起先吞吞吐吐，後來說，如果我不離開，我對不起自己的良心，調查局要我每周回報呂秀蓮做了什麼，哪些人去接觸，心力交瘁，我對不起妳。」

這位總編輯離開後，又發生令呂秀蓮難過的事。當時出版社設置「保護妳」專線，希望幫助有需要的婦女，她聘請了一位主任，結果她發現這位主任疑似是警總的人。有一天她發現社內一位馬姓攝影師也是特務，這位攝影師很客氣認真，常跟她說拍照不一定要費用，「他很認真拍照，結果也另有任務。」

出版社被嚴重滲透之後，呂秀蓮感到很挫折，她說，「我不知道的例子還更多」，位於台北的出版社因此經營兩、三年就關了，「我就覺得沒辦法經營下去。」