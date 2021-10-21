15位美麗島辯護律師「誰是特務」 施明德：該問誰不是

民進黨前主席施明德。本報系資料照

民進黨 前黨主席江鵬堅是否具有調查局身分一案持續受討論。民進黨前主席施明德今晚在臉書表示，當年美麗島事件的15位律師都不是美麗島政團的參與者，是台灣 民主運動完全的陌生者。施並引用妻子陳嘉君的話指出，「應該探究的方向是，美麗島辯護律師誰不是特務？而不是問誰是？所有的辯護律師裡，我只認識尤清，他是我的初中同學」。

施明德指出，今天媒體以美麗島律師中疑似也有國民黨 情治機關特務為題，詢問行政院發言人羅秉成。羅回答，「大家都知道美麗島事件是發生在戒嚴時期白色恐怖氣圍底下所發生的民主運動，以當年來講，敢挺身為民主運動辯護的勇氣與堅持，以及辯護律師與被告的關係如何，這幾十年來已累積非常多的報導」。

施明德說，行政院並沒有對核心問題作揭露，因為自己只是一介卑微的草民，本來就不敢侈望勞苦功高的大官爺回應；但行政院卻以「敢挺身為民主運動辯護的勇氣和堅持」來形容這15位律師，再度加冕，令自己深感不恥。

施明德表示，作為當年坐在被告席上，被唯一死刑審判的當事人之一，必須對歷史及台灣後生説一句真話，「所有辯護律師，沒有一位在法庭上替民主運動辯護。一句都沒有」，他們都只是針對他們的當事人，像平凡律師一樣在法律範圍內進行法律辯護，請求減刑，免刑，他們的答辯詞、狀，沒有一句是涉及台灣民主運動的辯護，這是對歷史無知的發言人，在美化其長官、同僚？

施明德指出，江鵬堅生前向自己告白，承認自己身具調查員身分，這是很高貴的行為；反觀蔡政府派駐日本大使，他的特務身分40多年來，打從一開始就被懷疑、被披露、被證實等等紛擾不斷，一生打著「美麗島義務辯護律師」這塊招牌，欺世盜名攀登權力頂峰，享盡榮華富貴，對於如此重大之名譽問題，卻數十年如一日，一貫以巧言狡辯，朦混一生，令民進黨的黨譽、黨魂及其政府，深深蒙垢。

施明德質疑，為什麼羅秉成不依轉型正義原則，慎重清查律師們當年的真實身分，就輕率地替他們抹粉點胭脂？這就是蔡政府的轉型正義，一切依利害關係定論嗎？轉型正義，不是在清算、報復，而是在追求真相的過程中尋求和解與寬恕，但蔡政府的促轉會處處顯露針對性、權謀性和選擇性。

施明德表示，自己一直在自問，促轉會開放閱覽檔案的第一批人，居然是毫無政治受害苦難的年輕野百合學運人士？為什麼一直到現在還不讓深受苦難又行將就木的人，去舔舔他們流過的血與淚？具體的再問一句，「為什麼我的同案被告陳菊，早已看完他的檔案，為什麼迄今還不准我看檔案？是因為我關太久，太卑微嗎？還是因為她官大嗎？」施說，權力不能服人，唯有公義。