謝長廷為江鵬堅發長文 回應施明德3個質疑

駐日代表謝長廷。(本報系資料照片)

駐日代表謝長廷說，最近指江鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，民進黨 前主席施明德卻質疑謝長廷也是情治人員，否則憑什麼身份知道誰是臥底，誰又不是？謝長廷今晚發長文回應施明德，除了表示自己不是線民，還說他對江鵬堅的過往有一定了解。

謝長廷說，「江鵬堅已經過世，也不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。」

謝長廷在臉書發表「敬答施明德先生三個對我的質疑」，第一個質疑是憑什麼跳出來澄清？怎知江鵬堅不是調查局派的長期臥底？謝說，江鵬堅曾親口告訴他，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職，在美麗島事件時，他已是律師，不是調查局的職員，調查局如何派他去黨外臥底？這點必須謹慎求證。

謝長廷指出，前立委林忠正說「（江）主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員」「過世前向受害人告白且道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文都交與受害人」，他指出這不是事實，今天看相關報導果然並不是他向調查局的報告文，而是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。

謝長廷表示，江鵬堅常和施明正在一起，討論寫作或其他用途，寄放那裡也有可能。除非真的拿出林忠正講的有江給調查局的報告，不然僅憑施先生一人説詞，就判定他是臥底，對於故人的名節，還有家屬的感受，將心比心，是不夠尊重。

謝長廷還說，江鵬堅是建黨小組十人之一，若是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施先生一貫都說民進黨建黨日期，蔣經國 早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，李登輝前總統日記也明載蔣經國事先不知道。我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？

第二個質疑則是調查局前副局長高明輝指控說謝長廷是特務的問題，如何解釋？謝長廷指出，高明輝是主導加害的一個，現在為什麼變成由他來指認誰是特務，這不荒謬嗎？

第三個質疑，為什麼不到法院提告施先生，讓真相大白？謝長廷則說，施先生早年反抗獨裁專制，對台灣 民主化有貢獻，而且也任過民進黨主席，不會因其晚年的言行，而抹煞他對於過去的肯定，也不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。

謝長廷指出，他有利用其他民事官司，讓高明輝、謝育男都到法院作證了，他們明確承認沒有掌握民進黨建黨日期，所以被國安單位追究了責任；「而我不是線民，沒有拿薪水，也沒有代號、化名，這些也經法院多次調查並有公文書確認在案。」