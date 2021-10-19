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民進黨創黨主席江鵬堅是調查局人員？謝長廷：不是事實

記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

對於部分人士指民進黨創黨主席江鵬堅是調查局幹員被派在黨外長期臥底，駐日代表謝長廷今表示，此說法不是事實，還活著的朋友有義務替他澄清。

立委黃國書線民案爆發後，民進黨前立委林忠正昨指出，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員；民進黨前主席施明德證實，江鵬堅在過世前一年，曾向自己當面揭露他是調查局訓練班出身，並曾對黨外人士進行監控。

謝長廷今早在臉書發文表示，戒嚴時期國民黨、蔣經國不可能容許民進黨創黨；不管誰多少監控、誰被佈建、收買或臥底，政治看結果，民進黨創黨成功，堂堂溪水出前村，這是國民黨情治單位在台灣的最大挫敗，也很多人因此被處罰、冰凍或調職，當然也會展開報復。

謝長廷說，要珍惜創黨先進的智慧、勇氣和奮鬥的成果，團結、珍惜、呵護，持續守護台灣；不要因一些沒有根據或誇大傳言而喪失自信。

謝長廷並寫道，最近指江鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，他並沒有去調查局工作；他已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

謝長廷指出，台灣戒嚴時代，人性普通扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人自己，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。

駐日代表謝長廷在臉書發文表示，最近指江鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的...
駐日代表謝長廷在臉書發文表示，最近指江鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實。（取材自臉書）

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