網紅的「深度偽造」AI換臉技術 有多可怕？

去年愚人節，網紅「小玉」上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，他表示是為了提醒民眾假新聞的風險。圖／YouTube／小玉

台灣網紅「小玉」朱玉宸利用AI Deepfake換臉技術製作名人色情影片上網販售，事件引起蔡英文總統發聲，表示將修法防新科技犯罪。外界好奇，這個AI技術到底有多厲害，能夠騙過這麼多人？

「深偽技術」（Deepfake）在國外並不陌生，早在2017年，網路上就有人將「神力女超人」和「黑寡婦」等女星「接頭」到色情女演員身上。

美國政壇中，聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）最常成為變造影片的被害人。2019年5月，一部波洛西演講影片出現在社群網路上，當中她彷彿醉酒、整個人講話口齒不清，迅速引來保守派人士藉機攻擊她的心智狀態。

華盛頓郵報事後分析影片指出，波洛西講話速度被刻意放慢到原始的75%，為了修飾這種變化，影片還似乎修改了音調。專家擔心，深偽技術將令假新聞邁入新境界，重要大選時，彼此對立的陣營與其支持者會為了攻擊對手而打開這個「潘朵拉之盒」。

「令人驚訝的是，這種簡單的操作對某些人來說如此有效且可信，」柏克萊加州大學數位鑑識專家法里德（Hany Farid）表示：「雖然我認為，深偽技術才是真正的威脅。」

去年愚人節，網紅「小玉」也曾上傳一部高雄前市長韓國瑜 的深偽影片，表示是為了向民眾呼籲假新聞的風險。當時「小玉」表示：「我花了150塊人民幣買下AI換臉軟體， 只要花30分鐘的時間和一個配音員，我可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話 。」

數月前，一部關於名廚安東尼．波登生平的紀錄片上映，卻因為導演承認，在片中使用類似深偽技術，讓波登「念出」一些從未實際講出口的話，逼真度讓人不疑有他，同樣也引發道德爭議。

今年3月，比利時特效專家烏米（Chris Ume）則製作出的一系列阿湯哥影像，精緻程度足以騙過商用「深偽偵測」軟體，數位鑑識專家必須仔細檢視，才能抓出一些後製的蛛絲馬跡。

水牛城大學（University at Buffalo）電腦科學與工程學系呂思偉教授（Siwei Lyu）則與研究團隊成功開發出一套工具，只需通過眼球表面的反光，就能辨別出人臉是否經過偽造，其成功率達 94%。