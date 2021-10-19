我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

網紅的「深度偽造」AI換臉技術 有多可怕？

編譯梁采蘩、周辰陽
去年愚人節，網紅「小玉」上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，他表示是為了提醒民眾假新聞的風險。圖／YouTube／小玉
去年愚人節，網紅「小玉」上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，他表示是為了提醒民眾假新聞的風險。圖／YouTube／小玉

台灣網紅「小玉」朱玉宸利用AI Deepfake換臉技術製作名人色情影片上網販售，事件引起蔡英文總統發聲，表示將修法防新科技犯罪。外界好奇，這個AI技術到底有多厲害，能夠騙過這麼多人？

「深偽技術」（Deepfake）在國外並不陌生，早在2017年，網路上就有人將「神力女超人」和「黑寡婦」等女星「接頭」到色情女演員身上。

美國政壇中，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）最常成為變造影片的被害人。2019年5月，一部波洛西演講影片出現在社群網路上，當中她彷彿醉酒、整個人講話口齒不清，迅速引來保守派人士藉機攻擊她的心智狀態。

華盛頓郵報事後分析影片指出，波洛西講話速度被刻意放慢到原始的75%，為了修飾這種變化，影片還似乎修改了音調。專家擔心，深偽技術將令假新聞邁入新境界，重要大選時，彼此對立的陣營與其支持者會為了攻擊對手而打開這個「潘朵拉之盒」。

「令人驚訝的是，這種簡單的操作對某些人來說如此有效且可信，」柏克萊加州大學數位鑑識專家法里德（Hany Farid）表示：「雖然我認為，深偽技術才是真正的威脅。」

去年愚人節，網紅「小玉」也曾上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，表示是為了向民眾呼籲假新聞的風險。當時「小玉」表示：「我花了150塊人民幣買下AI換臉軟體， 只要花30分鐘的時間和一個配音員，我可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話 。」

數月前，一部關於名廚安東尼．波登生平的紀錄片上映，卻因為導演承認，在片中使用類似深偽技術，讓波登「念出」一些從未實際講出口的話，逼真度讓人不疑有他，同樣也引發道德爭議。

今年3月，比利時特效專家烏米（Chris Ume）則製作出的一系列阿湯哥影像，精緻程度足以騙過商用「深偽偵測」軟體，數位鑑識專家必須仔細檢視，才能抓出一些後製的蛛絲馬跡。

水牛城大學（University at Buffalo）電腦科學與工程學系呂思偉教授（Siwei Lyu）則與研究團隊成功開發出一套工具，只需通過眼球表面的反光，就能辨別出人臉是否經過偽造，其成功率達 94%。

波洛西 AI 韓國瑜

上一則

台捷關係升溫 吳釗燮商業代表團23至27日訪布拉格

延伸閱讀

2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能
2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…不是不可能

2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…不是不可能
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
金山經文處慶祝中華民國110年 波洛西致函蔡英文祝賀

金山經文處慶祝中華民國110年 波洛西致函蔡英文祝賀

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49

超人氣

更多 >
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付