我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

獅子大開口 海地黑幫綁架17美國人 每人勒贖100萬

台捷關係升溫 吳釗燮商業代表團23至27日訪布拉格

中央社布拉格19日綜合外電報導
台灣外交部長吳釗燮。記者曾原信／攝影
台灣外交部長吳釗燮。記者曾原信／攝影

捷克台灣商會今天表示，台灣外交部長吳釗燮和一個商業代表團將於10月23至27日訪問布拉格，這是歐洲聯盟成員國捷克與台灣關係熱絡的最新跡象。

捷克台灣商會（Czech Taiwanese Business Chamber）成員主要是與台灣有生意往來的捷克廠商。

台灣外交部歐洲司司長陳立國9月14日表示，國發會主委龔明鑫將率領約65人的經貿投資考察團，於10月訪問捷克、立陶宛及斯洛伐克，以感謝這三個中歐和東歐國家捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和其他支持。

路透社報導，捷克台灣商會表示，龔明鑫率領的代表團將於23至26日進行一系列會晤，晤談焦點是高科技合作。

這項訪問，包括吳釗燮27日抵達，可能引發中國強烈反應，類似捷克參議院議長維德齊（Milos Vystrcil）去年8月30日率領約90人訪問團抵台訪問6天，遭到中國譴責。

這項訪問也進一步和捷克總統齊曼（Milos Zeman）推動的親中外交政策背道而馳。

齊曼本月10日被緊急送往醫院救治，當天正是捷克大選次日。維德齊昨天告訴記者，齊曼因健康問題無法履行職務，現在是考慮透過憲法條文來將總統職權移交給國會議長和總理的時候了。

捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，內容提到歡迎外交部長吳釗燮27、28日參加於布拉格舉辦的會議。

龔明鑫9月30日說，考察團成員包括業者、研究機構等，考察重點是看是否有產業合作的機會，兩方政府也會討論如何建構將來的雙邊會談機制。經貿投資考察團預定10月20日搭乘國籍航空包機出發。

台灣 投資 中國

上一則

歐洲議會明表決歐台政治關係報告 最大黨團挺台

延伸閱讀

幕僚長隱瞞捷克總統病情 警方展開調查

幕僚長隱瞞捷克總統病情 警方展開調查
台灣加入CPTPP機會大？日方潑冷水：過於樂觀

台灣加入CPTPP機會大？日方潑冷水：過於樂觀
年底拜習會 吳釗燮：美中不會有第四公報

年底拜習會 吳釗燮：美中不會有第四公報
喊話「踏實外交」 只見宣傳鬥嘴

喊話「踏實外交」 只見宣傳鬥嘴

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49

超人氣

更多 >
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付