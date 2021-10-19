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歐洲議會明表決歐台政治關係報告 最大黨團挺台

中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電
歐洲議會將表決首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告。(歐新社)
歐洲議會將表決首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告。(歐新社)

歐洲議會明天將表決首份「歐盟台灣政治關係與合作」報告，今天歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨黨團」力挺台灣，表示台灣是重要的民主盟友及印太地區的夥伴，呼籲歐盟及成員國加強與台灣合作。

歐洲議會20日將在法國史特拉斯堡召開全體會議，表決「歐盟–台灣政治關係與合作」報告。報告呼籲歐洲聯盟提升與台灣「政治」關係，包括推動將在台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」、支持台灣以觀察員身分全面參與國際組織、將台灣納入歐盟印太戰略以及展開歐盟台灣雙邊投資協定（BIA）影響評估及範疇界定等。

在投票前，「歐洲人民黨黨團」 （EPP）今天力挺歐盟及成員國強化與台灣關係，呼籲歐盟委員會在今年底之前就與台灣雙邊投資協定展開影響評估、公眾諮詢和範疇界定工作。此外台灣也應被允許以觀察員身分參與包括世界衛生組織（WHO）等國際組織。

隸屬於EPP黨團的歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）表示，台灣是重要的民主盟友及印太地區的夥伴，呼籲歐盟及成員國加強與台灣合作。

蓋勒提到，EPP黨團並譴責中國企圖以武力迫使台灣統一，另對立陶宛表達聲援。立陶宛因與台灣互設代表處受到中國施壓。

他指出，中國需停止對台灣的軍事威脅，兩岸關係不能單方面改變，所有行為方都必須避免情勢升高。

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