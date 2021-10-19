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民進黨創黨主席江鵬堅是調查局人員 施明德證實

記者蔡晉宇／台北報導
民進黨創黨主席江鵬堅。本報系資料照
民進黨創黨主席江鵬堅。本報系資料照

民進黨前主席施明德今天證實，民進黨創黨主席江鵬堅在過世前一年，曾向自己當面揭露他是調查局訓練班出身，並曾對黨外人士進行監控。施明德說，江鵬堅與日前被揭發曾是線民的立委黃國書不同，江鵬堅是主動告知，不是被抓到的，且江是正職考取調查局，不要用線民或「爪耙仔」等字眼作為批評。

黃國書線民案爆發後，民進黨前立委林忠正昨天在臉書進一步表示，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，在過世前特地親自向受害人告白且慎重道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。施明德證實，此人正是江鵬堅。

施明德說，江鵬堅是在過世前一年主動找自己出來吃飯，並在喝了酒壯膽後，才緩緩道出他調查局訓練班出身的背景，並說這是屬於正式編制，在美麗島事件後，曾奉命監視自己的哥哥施明正；但江鵬堅強調，從來沒有害過人，「江鵬堅這樣跟我說時，我相信，他沒有害過任何人」。

施明德表示，情治單位為了讓江鵬堅更熟悉監控對象，把關於黨外運動的若干資料資料影印拿給江鵬堅，這些檔案一直放在江鵬堅家中，直到江和自己「告白坦承」過後，在過世前才託人將檔案送過來。

施明德指出，這批檔案內容包括「黨外助選團」、「五人小組」及「黨外總部」等黨外運動內部運作的相關手稿、信函、草稿、文件和會議紀錄，還原了不少當年被扣押在威權政府手中而失落的黨外環節；後來自己也將這些資料轉交給國史館，並出版「從黨外助選團到黨外總部」一書，而國史館曾編輯「戰後台灣民主運動史料彙編」。2001年出版的第三冊，主題為「從黨外助選團到黨外總部」，當中部分史料亦是從江鵬堅捐贈的這些檔案中考證。

施明德表示，江鵬堅是坦蕩蕩的告白，自己也為此感動，在當時年輕人考取軍校或當調查局調查員，有的是時代下的產物，希望勿以「爪耙仔」、「線民」對其稱呼，也盼至今未被揭露的當事人可以自己出來向社會「告白」，不要如黃國書，最後是被揭發的。

民進黨前主席施明德。本報系資料照
民進黨前主席施明德。本報系資料照

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