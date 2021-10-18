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台灣欲加入CPTPP 福島食品與中國因素要先克服

記者陳正興／台北報導
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，台灣經濟學會理事長王泓仁（右四）邀請國發會主委龔明鑫（中）、台經院院長張建一（右一）、日本台灣交流協會首席副代表星野光明（右三）等人出席。記者陳正興／攝影
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，台灣經濟學會理事長王泓仁（右四）邀請國發會主委龔明鑫（中）、台經院院長張建一（右一）、日本台灣交流協會首席副代表星野光明（右三）等人出席。記者陳正興／攝影

台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會中表示，隨著中國申請加入，加上台灣對日本福島五縣農產品禁令尚未退場，使得台灣入會案程序存在許多變數。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，台灣在9月22日向紐西蘭遞件申請加入CPTPP，相較於亞太競爭對手，台灣缺乏經濟整合協定加持對競爭力的衝擊，已經困擾產業多年，若能藉此有所突破其利益顯而易見。

然而，加入CPTPP後農業及部分製造業的影響也難以避免。如何擴大利益降低衝擊，需要政府及產業協力解決；隨著中國也申請加入，使得台灣入會案程序出現許多變數，加上日本福島五縣農產品禁令尚未退場，也可能影響日本對台灣的支持力道。

台灣經濟學會今天與台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會、台大公共經濟研究中心、政大台灣研究中心共同舉辦「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會，台灣經濟學會理事長王泓仁邀請國發會主委龔明鑫、中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳、台經院院長張建一、農委會國際處處長林家榮進行專題演講。隨後金融研訓院院長黃崇哲也主持圓桌論壇，由陳添枝、日本台灣交流協會首席副代表星野光明、台大經濟副教授江淳芳等人進行討論。

「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，日本台灣交流協會首席副代表星野...
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，日本台灣交流協會首席副代表星野光明（左）出席。記者陳正興／攝影
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，中經院WTO及RTA中心資深副...
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天舉行，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳發表演說。記者陳正興／攝影
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天在金融研訓院舉行，討論台灣申請加入「...
「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會今天在金融研訓院舉行，討論台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。記者陳正興／攝影

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