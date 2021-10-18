昨撇監控非國民黨 朱立倫今改口：國民黨執政要負責

國民黨主席朱立倫。本報系資料照片

針對民進黨 立委黃國書承認在野百合學運時期當過情治單位線民，國民黨 主席朱立倫昨天表示，那是當時的情治單位，「不是國民黨」，遭綠營砲轟。朱立倫晚間與立委吃飯受訪時改口，指「當時是國民黨執政，當然要負責」，但也呼籲民進黨不要在搞清算鬥爭、製造紛擾，「台灣 沒有事了嗎？」

朱立倫昨天一番話，挨批發言沒有黃國書坦白。朱立倫今改口表示，過去大時代是國民黨執政，從前總統蔣中正、蔣經國到李登輝都是國民黨執政，當然要負責，這個是沒有疑問的。他只是要說，是黃國書是自己講情治單位，當然當時是國民黨執政，是國民黨負責。

朱立倫強調，台灣民主已經30年了，民進黨真的不要每天都在搞清算鬥爭，還要針對30年的事一搞再搞，不管是不當黨產還是轉型正義，因為前總統陳水扁執政時針對不當黨產和轉型正義已經做過了，再清一次，再搞一次，只是分化社會、製造紛擾，台灣沒有事了嗎？台灣有太多民生議題要做。

朱立倫反問行政院長蘇貞昌：「你覺得你做得讓大家很滿意了嗎？讓大家安居樂業嗎？讓大家不恐懼於火災和任何意外災難嗎？」這才是關鍵重點，不要每一天在搞清算鬥爭在野黨，繼續搞下去，等下一次政黨輪替又搞回來，請問這是台灣之福嗎？

此外，對於基進黨立委陳柏惟罷免案本周六投票，朱立倫表示，罷免是台中地方針對一位不適任的立委所發起的，這是一個是非對錯，與政黨沒有直接關係，是針對一位在立法院表現不稱職，又主張要開放毒品、萊豬，又不照顧台中市民健康讓大家吸到汙染空氣的立委，這樣的立委，大家是不是要主張罷免掉，這是地方議題，也是是非對錯的問題。