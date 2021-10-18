我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SONY中國原訂發表新手機 因逢77事變周年遭罰15.5萬

CNN：物價漲、貨架空 拜登與民主黨面臨政治代價

作家陳柔縉車禍傷重過世 享年57歲

記者陳宛茜、中央社／台北報導
作家陳柔縉辭世。圖／Openbook閱讀誌提供
作家陳柔縉辭世。圖／Openbook閱讀誌提供

作家暨資深記者陳柔縉15日在新北市淡水區騎腳踏車時遭後方機車追撞，雖緊急送醫搶救，經住院搶救數天後，18日宣告不治，享年57歲。

陳柔縉15日傍晚5時50分騎腳踏車行經淡水中正東路二段時，遭一名騎機車外送員從後方追撞。

相關人士表示，救護人員抵達時，陳柔縉仍有生命跡象，但意識不清、頭部骨折，緊急處置後送醫急救。

由於事故現場無詳細畫面，家屬透過網路Dcard及社群網站臉書（Facebook）社團「車禍交通事故討論平台」貼文，希望路過車輛提供事故影像內容，協助釐清事故始末，已有熱心民眾提供畫面。

陳柔縉是國立台灣大學法律系司法組畢業，曾任聯合報記者、新新聞周刊資深記者，主要寫作日本時代社會生活相關題材，著作包括「大港的女兒」、「宮前町九十番地」及「台灣西方文明初體驗」等，現為台大新聞研究所兼任副教授級專業技術人員。

文化部長李永得表示，他與陳柔縉同樣曾是新聞從業人員，對其「總統的親戚」一書留下深刻印象。陳柔縉作品扎根土地、富涵歷史深度的作品，創作能量豐沛，此次猝逢變故，令人深感哀思與悼念。

文化部指出，陳柔縉長年投身台灣文史領域，對日本時期常民文化研究尤深，透過深入淺出之著作，讓讀者認識台灣近現代生活的發展，是台灣書寫常民文史領域的代表性作家。她於1990年代初期開始訪談歷史人物，追尋台灣舊事、考證物質文明；並將這些長期訪談與考證結果化為平易近人的著作，讓歷史舊事不只存在於教科書與紀錄文件中，使讀者對自身周遭的台灣文史產生理解與認同。

陳柔縉著作有《私房政治：25位政治名人的政壇秘聞》、《總統的親戚》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《台灣摩登老廣告》、《人人身上都是一個時代》等，2020年甫出版長篇時代小說《大港的女兒》，並曾以《台灣西方文明初體驗》及《人人身上都是一個時代》二度獲金鼎獎。

台灣 日本 社群網站

上一則

兩岸關係大調查╱擾台兩面刃 台灣人對官民觀感兩極

下一則

昨撇監控非國民黨 朱立倫今改口：國民黨執政要負責

延伸閱讀

彭文正談為何滯美遲未返台 原來有這些理由...

彭文正談為何滯美遲未返台 原來有這些理由...
惡搞外送員？女大生半夜叫了72包衛生紙

惡搞外送員？女大生半夜叫了72包衛生紙
請恢復經國時代的文史教本

請恢復經國時代的文史教本
一堂辯論課

一堂辯論課

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養
為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下