作家陳柔縉車禍傷重過世 享年57歲

作家陳柔縉辭世。圖／Openbook閱讀誌提供

作家暨資深記者陳柔縉15日在新北市淡水區騎腳踏車時遭後方機車追撞，雖緊急送醫搶救，經住院搶救數天後，18日宣告不治，享年57歲。

陳柔縉15日傍晚5時50分騎腳踏車行經淡水中正東路二段時，遭一名騎機車外送員從後方追撞。

相關人士表示，救護人員抵達時，陳柔縉仍有生命跡象，但意識不清、頭部骨折，緊急處置後送醫急救。

由於事故現場無詳細畫面，家屬透過網路Dcard及社群網站 臉書（Facebook）社團「車禍交通事故討論平台」貼文，希望路過車輛提供事故影像內容，協助釐清事故始末，已有熱心民眾提供畫面。

陳柔縉是國立台灣 大學法律系司法組畢業，曾任聯合報記者、新新聞周刊資深記者，主要寫作日本 時代社會生活相關題材，著作包括「大港的女兒」、「宮前町九十番地」及「台灣西方文明初體驗」等，現為台大新聞研究所兼任副教授級專業技術人員。

文化部長李永得表示，他與陳柔縉同樣曾是新聞從業人員，對其「總統的親戚」一書留下深刻印象。陳柔縉作品扎根土地、富涵歷史深度的作品，創作能量豐沛，此次猝逢變故，令人深感哀思與悼念。

文化部指出，陳柔縉長年投身台灣文史領域，對日本時期常民文化研究尤深，透過深入淺出之著作，讓讀者認識台灣近現代生活的發展，是台灣書寫常民文史領域的代表性作家。她於1990年代初期開始訪談歷史人物，追尋台灣舊事、考證物質文明；並將這些長期訪談與考證結果化為平易近人的著作，讓歷史舊事不只存在於教科書與紀錄文件中，使讀者對自身周遭的台灣文史產生理解與認同。

陳柔縉著作有《私房政治：25位政治名人的政壇秘聞》、《總統的親戚》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《台灣摩登老廣告》、《人人身上都是一個時代》等，2020年甫出版長篇時代小說《大港的女兒》，並曾以《台灣西方文明初體驗》及《人人身上都是一個時代》二度獲金鼎獎。