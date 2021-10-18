台百萬網紅「換人臉做A片」牟利千萬 受害者有立委主播

網紅小玉。（取材自小玉YouTube）

台灣 百萬網紅小玉涉「換人臉做A片」牟利，受害者包括知名主播、立委、網紅。警方偵辦發現，小玉利用網路販售換臉色情影片，遭換臉製作成色情影片的受害網紅超過百人，不法獲利高達新台幣上千萬元，全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪解送新北地檢署偵辦。

小玉換臉的受害者包括民進黨立委高嘉瑜，高嘉瑜今在臉書 指出，關於未經本人同意而發布的「AI 換臉」影片，其實就是一種變向散播假訊息的行為，但綜觀我國現行針對假訊息管制的法規中，卻僅針對災害、食品、傳染病等假訊息才有做特別規範，對於「AI換臉」造假的影片目前仍無法可管。「沒有人能接受未經自己同意的換臉影片在網路上流傳！」

三立主播張齡予也是受害者之一。張齡予坦言從先前奎丁發聲之時就知道這件事，還有同事截圖給她看。雖然同事們安慰她是「主播界唯一代表」，張齡予只能苦笑，希望能透過修法重罰網路性犯罪。

知名網紅龍龍、魚乾、白癡公主、蕾菈等人都是小玉事件受害者，魚乾則在臉書寫下「垃圾」2字，並在留言區表示「更過分的是那些覺得我長這樣為什麼有還有人要看的，幹髒不髒阿」。網友紛紛支持魚乾提告，直說「告好告滿」，也有網友一開始不知情，瞭解情況後直呼「太誇張」、「傻眼」。

而網紅YouTuber受害者眾多，「這群人」成員尼克也透過Instagram限時動態發文「痛恨完全不尊重女性」。