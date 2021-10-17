台促轉會：1980年代政府線民達3萬人 監控廣泛而嚴密

促轉會。本報系資料照片

立委黃國書承認大學時代曾協助情治單位偵搜，台促轉會去年發布有關校園與社會監控的報告引起關注；這分報告指出，威權統治時期，國民黨 政府對監控人民與組織的監控非常廣泛，調查局1980年代在全國預定佈建的線民人數達3萬人。

促轉會去年7月發布其委託台灣 大學所做的「威權統治時期校園與社會監控之研究」成果報告，內容寫道，利用線民對特定個人與群體進行監控，是國家壓迫的一環。

根據報告，所謂國家壓迫，指的是「在國家控制的領域內，對特定的個人或組織，實際或威脅使用懲罰手段，以讓目標對象付出代價，或防範被認為會挑戰政府人事、作為和制度的行為與信念」。威權政體監控人民，目的即是在威脅政權的「行為與信念」發生前就先予以防範、壓制。

報告指出，威權統治時期，國民黨政府對監控人民與組織的監控非常廣泛。

據台調查局在1981年3月編印的「佈建工作 手冊」，一般佈建實施的目的，是要「全面掌握社會有關安全及犯罪活動情況」，全國預定佈建線民人數達三萬人；而佈建的線民，應有 40%平均分布於各行政村里，另外60%，則要「平均分布於社會結構各層面」，可見社會監控多麼廣泛而嚴密。

報告寫道，調查局曾監控學界、法界、政界、 商界、藝文界、媒體界等知名人士，這些特定人士因為思想言行違逆威權政府的意識形態，引起他人或情治機關的注意；特定的目標群體，如校園的學生社團、宗教組織、黨外雜誌、海外學人等，也遭到監控。

報告並指，從目前可得資料來看，1980年代，校園與宗教組織監控的檔案最多，而監控時間，跨越解嚴前後。

媒體報導黃國書曾是國民黨「線民」，黃國書在臉書發文說明坦承，在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作。

黃國書說，大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題；當時不知何時被情治人員盯上了，後來被找約談，告知我和政治叛亂犯交往會有麻煩，若可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書表示，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，他同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。