我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

台促轉會：1980年代政府線民達3萬人 監控廣泛而嚴密

台促轉會：1980年代政府線民達3萬人 監控廣泛而嚴密

記者張加／即時報導
促轉會。本報系資料照片
促轉會。本報系資料照片

立委黃國書承認大學時代曾協助情治單位偵搜，台促轉會去年發布有關校園與社會監控的報告引起關注；這分報告指出，威權統治時期，國民黨政府對監控人民與組織的監控非常廣泛，調查局1980年代在全國預定佈建的線民人數達3萬人。

促轉會去年7月發布其委託台灣大學所做的「威權統治時期校園與社會監控之研究」成果報告，內容寫道，利用線民對特定個人與群體進行監控，是國家壓迫的一環。

根據報告，所謂國家壓迫，指的是「在國家控制的領域內，對特定的個人或組織，實際或威脅使用懲罰手段，以讓目標對象付出代價，或防範被認為會挑戰政府人事、作為和制度的行為與信念」。威權政體監控人民，目的即是在威脅政權的「行為與信念」發生前就先予以防範、壓制。

報告指出，威權統治時期，國民黨政府對監控人民與組織的監控非常廣泛。

據台調查局在1981年3月編印的「佈建工作手冊」，一般佈建實施的目的，是要「全面掌握社會有關安全及犯罪活動情況」，全國預定佈建線民人數達三萬人；而佈建的線民，應有 40%平均分布於各行政村里，另外60%，則要「平均分布於社會結構各層面」，可見社會監控多麼廣泛而嚴密。

報告寫道，調查局曾監控學界、法界、政界、 商界、藝文界、媒體界等知名人士，這些特定人士因為思想言行違逆威權政府的意識形態，引起他人或情治機關的注意；特定的目標群體，如校園的學生社團、宗教組織、黨外雜誌、海外學人等，也遭到監控。

報告並指，從目前可得資料來看，1980年代，校園與宗教組織監控的檔案最多，而監控時間，跨越解嚴前後。

媒體報導黃國書曾是國民黨「線民」，黃國書在臉書發文說明坦承，在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作。

黃國書說，大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題；當時不知何時被情治人員盯上了，後來被找約談，告知我和政治叛亂犯交往會有麻煩，若可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書表示，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，他同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。

國民黨 台灣 工作

上一則

黃國書認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相

下一則

民進黨創黨元老楊四海律師 急性心肌梗塞過世享壽86歲

延伸閱讀

黃國書認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相

黃國書認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相
朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒

朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒
馬來西亞疫情創3個月新低 首相：不打疫苗是找自己麻煩

馬來西亞疫情創3個月新低 首相：不打疫苗是找自己麻煩
綠委黃國書認曾當國民黨線民 宣布退出民進黨

綠委黃國書認曾當國民黨線民 宣布退出民進黨

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象
影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議

影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命
找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高

找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高