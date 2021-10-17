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台促轉會：1980年代政府線民達3萬人 監控廣泛而嚴密

黃國書認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相

記者丘采薇／台北報導
民進黨新潮流系將立委黃國書除名。圖／取自黃國書臉書
民進黨新潮流系將立委黃國書除名。圖／取自黃國書臉書

民進黨新潮流系最近將立委黃國書除名，據悉原因指向黃國書曾在野百合學運時期擔任國民黨政府情治單位的線民，令派系及黨內相當震驚。監察院長陳菊今天也發表看法表示，衷心希望，不分受害者、加害者或兩種身分兼具者，都能夠有勇氣坦然面對歷史真相。

陳菊今天在臉書引用加拿大歌手李歐納柯恩的歌詩，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」她表示，轉型正義不是宣洩仇恨的報復，也不是政治鬥爭的工具，而是讓社會在真相的陽光下和解，讓每一位受難者和家人都能得到平反，讓威權惡行對人性的傷害與扭曲公諸於世，讓每一個黨國時代的加害者都能面對社會公評與個人良心的審判，徹底反省自己的錯誤，承擔必要的責任。

陳菊說，在過去那個黨國肅殺的黑暗年代，追求民主自由是凶險、沒有退路的選擇。有的人勇敢站起來反抗威權，卻犧牲生命，淪為可能連家屬都不敢領回的一具具遺體，成了荒煙蔓草中的一方方無名石碑，縱使幸運保住一命，也多半身陷囹圄、失去自由，甚至連孩子都必須面對社會的排擠、霸凌。

陳菊也說，另一方面，有的人因為黨國鋪天蓋地的威脅利誘，經不起人性的重重試煉，受害者變成加害者，成了統治者的眼線打手，在往後的歲月中被良心譴責，承受害怕過往再被挑起的驚恐，在無盡懊悔與愧疚中度過餘生。還原真相的艱難，不只是檔案資料的片斷殘缺，還有面對真相時的不堪與無奈，尤其是發現身邊親近之人的謊言與背叛，就算已經過了多年，震驚和心痛依然難以言喻。

陳菊表示，「然而，再心痛、再困難，都不能動搖我們追求真相、公平、正義的信念，因為只有誠實面對過去，揭露加害者，讓謊言與邪惡受到人民的檢視，才能真正反省國家暴力是如何扭曲人性、啃噬人與人之間的信任，又是什麼樣的國家機器在迫害人權、凌虐生命！」

陳菊說，「只要心中有天堂，就不怕被釘在十字架上。面對歷史的傷痛、人性的脆弱，期待更多人可以勇敢說出真相，找回心中的天堂；也期待社會不再被仇恨、猜忌、怨懟所撕裂，在不斷尋求真相的過程中，尋求相互理解，重建支離破碎的互信與人性價值。」

陳菊提到，如同蔡英文總統在今年國慶演說所言，「轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗著我們這一代人的智慧與勇氣」，衷心希望，不分受害者、加害者或兩種身分兼具者，都能夠有勇氣坦然面對歷史真相，窮盡所有力量揭露威權體制的不公不義，也有智慧處理當年留下的傷害，共同彌補過去的錯誤，「在轉型正義的漫漫長路上，願我們能夠將彼此的傷痛，化作守護未來世代的良善力量，一起走出威權的陰影，讓悲劇不再重演，讓台灣的民主自由繼續成長茁壯。」

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