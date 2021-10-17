黃國書認了曾是線民 陳菊盼坦然面對歷史真相

民進黨新潮流系將立委黃國書除名。圖／取自黃國書臉書

民進黨新潮流系最近將立委黃國書除名，據悉原因指向黃國書曾在野百合學運時期擔任國民黨 政府情治單位的線民，令派系及黨內相當震驚。監察院長陳菊今天也發表看法表示，衷心希望，不分受害者、加害者或兩種身分兼具者，都能夠有勇氣坦然面對歷史真相。

陳菊今天在臉書引用加拿大歌手李歐納柯恩的歌詩，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」她表示，轉型正義不是宣洩仇恨的報復，也不是政治鬥爭的工具，而是讓社會在真相的陽光下和解，讓每一位受難者和家人都能得到平反，讓威權惡行對人性的傷害與扭曲公諸於世，讓每一個黨國時代的加害者都能面對社會公評與個人良心的審判，徹底反省自己的錯誤，承擔必要的責任。

陳菊說，在過去那個黨國肅殺的黑暗年代，追求民主自由是凶險、沒有退路的選擇。有的人勇敢站起來反抗威權，卻犧牲生命，淪為可能連家屬都不敢領回的一具具遺體，成了荒煙蔓草中的一方方無名石碑，縱使幸運保住一命，也多半身陷囹圄、失去自由，甚至連孩子都必須面對社會的排擠、霸凌。

陳菊也說，另一方面，有的人因為黨國鋪天蓋地的威脅利誘，經不起人性的重重試煉，受害者變成加害者，成了統治者的眼線打手，在往後的歲月中被良心譴責，承受害怕過往再被挑起的驚恐，在無盡懊悔與愧疚中度過餘生。還原真相的艱難，不只是檔案資料的片斷殘缺，還有面對真相時的不堪與無奈，尤其是發現身邊親近之人的謊言與背叛，就算已經過了多年，震驚和心痛依然難以言喻。

陳菊表示，「然而，再心痛、再困難，都不能動搖我們追求真相、公平、正義的信念，因為只有誠實面對過去，揭露加害者，讓謊言與邪惡受到人民的檢視，才能真正反省國家暴 力是如何扭曲人性、啃噬人與人之間的信任，又是什麼樣的國家機器在迫害人權、凌虐生命！」

陳菊說，「只要心中有天堂，就不怕被釘在十字架上。面對歷史的傷痛、人性的脆弱，期待更多人可以勇敢說出真相，找回心中的天堂；也期待社會不再被仇恨、猜忌、怨懟所撕裂，在不斷尋求真相的過程中，尋求相互理解，重建支離破碎的互信與人性價值。」

陳菊提到，如同蔡英文總統在今年國慶演說所言，「轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗著我們這一代人的智慧與勇氣」，衷心希望，不分受害者、加害者或兩種身分兼具者，都能夠有勇氣坦然面對歷史真相，窮盡所有力量揭露威權體制的不公不義，也有智慧處理當年留下的傷害，共同彌補過去的錯誤，「在轉型正義的漫漫長路上，願我們能夠將彼此的傷痛，化作守護未來世代的良善力量，一起走出威權的陰影，讓悲劇不再重演，讓台灣 的民主自由繼續成長茁壯。」