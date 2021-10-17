短短自學2年 台灣16歲高中生奪國際將棋冠軍

張京鼎（左）年紀雖小，卻因棋路沉穩、氣勢強烈，讓不少清大將棋社成員留下深刻印象。圖／清大將棋社提供

台灣 16歲業餘四段棋士，17日在第8屆國際將棋巡迴賽（The 8th International Shogi Tournament）擊敗中國棋士許衎昀奪得冠軍。根據張京鼎的臉書自介，他的棋藝僅靠2年自學，國三棋力就達到81業餘六段。

從賽程表可以看到，張京鼎一路過關斬將，接連擊敗美國、白俄羅斯 等國棋士，最後在17日中午擊敗34歲業餘五段棋士許衎昀，拿下第8屆國際將棋錦標賽冠軍；但奪冠後跟日本 「三冠」（王位、叡王、棋聖）藤井進行「紀念對奕」時，不敵藤井落敗。

日本報知體育報導，藤井17日是首度跟外國人對奕。藤井獲勝後表示，張京鼎擁有很棒的技術，可以感覺到真的很強；張京鼎則說自己已經盡力，但在棋局尾盤發生判斷失誤。

第8屆國際將棋巡迴賽共有來自35個國家、地區的38名棋士參與，並從8月起舉行各洲代表選拔，選出16人進入決賽，最後由來自台灣的張京鼎奪冠。

該消息傳回台灣清華大學，一直由張京鼎客座指導的清大日本將棋社成員們感到十分興奮，也認為非常與有榮焉，直呼他能贏其他世界好手非常不容易。

曾與張京鼎對弈過的清大將棋社前社長陳冠儒透露，張京鼎國中時期就已經嶄露頭角，當時張京鼎第一次來清大下棋就讓人對他留下非常深刻的印象，甚至訝異張京鼎年紀輕輕就有非常強烈的氣勢，且棋路也十分沉穩，從對弈過程中就可以感受到他強烈的信心。

清大將棋社表示，他們一直以來都與張京鼎保持密切互動，且張京鼎也會參加社課進行觀念講解與下指導棋，甚至協助清大將棋社進行推廣，來參加社團活動的成員已不僅局限校內學生，因此這次張京鼎獲得世界冠軍他們也與有榮焉，也希望能讓更多人見識台灣將棋活動的實力與能見度。