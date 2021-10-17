朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒

國民黨主席朱立倫表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」。記者陳秋雲／攝影

民進黨 立委黃國書被爆曾是國民黨 政府情治單位「線民」，昨天公開承認，並宣布退黨且不連任。不過國民黨主席朱立倫表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」；民進黨則批評，朱言論是「加害者最令人憤怒的說法」，要求朱立倫道歉。

民進黨發言人顏若芳指出，朱立倫主席昨辯稱當年國民黨威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨。這是加害者最令人憤怒的說法，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？

顏若芳說，這種為國民黨威權時期不公不義的擦脂抹粉行為，更證明國民黨在現在朱立倫的領導下，不但無視於過去國民黨在威權時期執政所犯下的錯誤，更對於轉型正義的推動毫無基本認知，更是在當年眾多遭受國民黨迫害的受害者及其家屬的傷口上灑鹽，朱立倫應該對此言行修正與道歉。

顏若芳表示，當年解密東德秘密警察監控檔案的德國「史塔西檔案局」主任Niels Schwiderski曾表示，「打開傷口才是清創、癒合的開始」，這不但顯示了轉型正義的重要性，也提醒所有人，民主這條路非常艱辛，有很多人替大家承受著苦難，也肯定所有願意坦承面對過去的人，「坦誠以對才是我們能攜手往下走的動能」。「我們相信黃國書委員也是秉持這樣的心情來面對歷史，我們也要再次勸國民黨朱立倫主席，勇於面對國民黨過去所留下的歷史傷痕，這是作為國民黨權力後繼者無可迴避的責任。」

顏若芳指出，在轉型正義的過程中，越能夠了解、解構威權，審慎公開監控檔案及配套，才能讓社會不集體遺忘教訓，並且運用這些記憶來進行重生，進一步促成和解的契機。而讓台灣 能真正從過去戒嚴時期的苦痛，走向自由民主的未來，這更是民進黨全體從政同志應持續努力推動的目標。