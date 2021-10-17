我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

從紐約飛倫敦只要90分鐘 極音速客機有望成真

朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒

記者丘采薇／台北報導
國民黨主席朱立倫表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」。記者陳秋雲／攝影
國民黨主席朱立倫表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」。記者陳秋雲／攝影

民進黨立委黃國書被爆曾是國民黨政府情治單位「線民」，昨天公開承認，並宣布退黨且不連任。不過國民黨主席朱立倫表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」；民進黨則批評，朱言論是「加害者最令人憤怒的說法」，要求朱立倫道歉。

民進黨發言人顏若芳指出，朱立倫主席昨辯稱當年國民黨威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨。這是加害者最令人憤怒的說法，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？

顏若芳說，這種為國民黨威權時期不公不義的擦脂抹粉行為，更證明國民黨在現在朱立倫的領導下，不但無視於過去國民黨在威權時期執政所犯下的錯誤，更對於轉型正義的推動毫無基本認知，更是在當年眾多遭受國民黨迫害的受害者及其家屬的傷口上灑鹽，朱立倫應該對此言行修正與道歉。

顏若芳表示，當年解密東德秘密警察監控檔案的德國「史塔西檔案局」主任Niels Schwiderski曾表示，「打開傷口才是清創、癒合的開始」，這不但顯示了轉型正義的重要性，也提醒所有人，民主這條路非常艱辛，有很多人替大家承受著苦難，也肯定所有願意坦承面對過去的人，「坦誠以對才是我們能攜手往下走的動能」。「我們相信黃國書委員也是秉持這樣的心情來面對歷史，我們也要再次勸國民黨朱立倫主席，勇於面對國民黨過去所留下的歷史傷痕，這是作為國民黨權力後繼者無可迴避的責任。」

顏若芳指出，在轉型正義的過程中，越能夠了解、解構威權，審慎公開監控檔案及配套，才能讓社會不集體遺忘教訓，並且運用這些記憶來進行重生，進一步促成和解的契機。而讓台灣能真正從過去戒嚴時期的苦痛，走向自由民主的未來，這更是民進黨全體從政同志應持續努力推動的目標。

國民黨 民進黨 台灣

上一則

東洋全球布局再下一城 自製罕病學名藥獲美國藥證

延伸閱讀

蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉

蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉
政治火續燒 朱立倫促陳其邁對高雄大火負全責

政治火續燒 朱立倫促陳其邁對高雄大火負全責
朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解

朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解
蔡英文聲援陳柏惟 朱立倫：要和毒、賭、肇逃站一起？

蔡英文聲援陳柏惟 朱立倫：要和毒、賭、肇逃站一起？

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象
曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命
影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議

影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議
找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高

找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高