抗中升級？中智庫：美加軍艦15日疑似聯合穿越台海

圖為加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼伯號」資料照。(路透)

中國 智庫「南海戰略態勢感知」指出，衛星影像顯示，10月15日上午10時許，台灣 海峽南口發現一艘美軍勃克級驅逐艦和一艘加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦正向北航行，推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動。

「南海戰略態勢感知」稱，這可能是近年來美軍首次聯合他國軍艦穿越台灣海峽，「手段進一步升級」。

「南海戰略態勢感知」15日晚間近10時於其微博發文稱，據公開訊息推斷，這艘加拿大軍艦極可能是「溫尼伯號」。該艦過去一個月在東海、南海活動頻頻，先後在日本橫須賀、韓國釜山和菲律賓馬尼拉進行港口訪問。

本月2至3日，溫尼伯號還在菲律賓海參加了美英三航母領銜的六國海軍演習，10月10日在南海與澳洲海軍舉行聯合演習。

據10月14日AIS信號顯示的最新位置，溫尼伯號已航行至台灣以南海域。溫尼伯號去年10月2日就曾自南至北穿越台海。

中國國防部 15日晚間9時許則於微信公眾號發布新聞稿，回應美國國防部發言人近日表示，將繼續協助台灣維持足夠的防衛能力。

新聞稿指出，一段時間以來，美方頑固抱守「以台制華」戰略，升級與台官方往來，加大與台軍事勾連，宣布對台出售武器計畫，美軍艦多次過航台灣海峽，軍機抵降台島。

中國國防部在這份新聞稿中稱，「中國人民解放軍將保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態，堅決挫敗一切外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。