買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

台灣 東洋去年爭取代理德國BNT 疫苗破局，外界質疑有內線交易，調查局查出，東洋總經理施俊良、重症醫療事業群副總屈志源等內部人，涉在宣布採購BNT疫苗前買進自家股票，後來得知終止洽談授權疫苗事宜，又先出脫持股避損，涉嫌內線交易；檢調15日兵分26路搜索東洋總部等地，約談26人到案，移送士林地檢署漏夜偵訊。

施俊良、屈志源認罪

據了解，調查局搜索約談對象並不包括前行政院長、現任東洋董事長林全。

施俊良與屈志源被查出利用親友買股，或是將消息告知離職前員工，施、屈等人在應訊時幾乎全認罪，坦承內線交易，願繳回犯罪所得，總計不法獲利約500萬元。

被約談的26人中，14人是東洋高層或幹部，除施俊良，屈志源外，還有公共事務部協理殷為瑩、資深專員許志遠、重症醫療事業群經理郭聰進、協理吳士中、行銷發展處經理林盈秀、屈志源助理徐雅柔，職員伍函辰（施俊良大學同學）、黃郁雯、詹宜婷等；另12人則是東洋內部人親友。

林全曾說歡迎來查

施俊良2003年加入東洋癌症科學發展事業群，是台灣抗癌製藥領域傑出領導者，去年7月出任台灣東洋總經理，負責開發與製造生物製劑與新藥，此次因BNT疫苗案涉內線遭約談，震撼生技圈。

台灣東洋去年拿下BNT新冠肺炎疫苗有條件授權，但期限內政府無法與BNT達成共識，疫苗進口破局，外界質疑有內線疑雲；當時林全親上火線強調，「我高度懷疑有外部人，但沒有辦法知道是誰」，並大方表示歡迎來查；調查局經過近1年鴨子划水偵查，竟是東洋內部高階經理人涉案。

調查發現，去年10月12日，東洋開記者會宣布取得BNT有條件授權書，預估可採購3千萬劑，有望在2021年第一季交貨，施俊良、屈志源等人在利多消息前買進股票，當周交易量暴增至4萬多張，股價從每股67元飆漲至90元。

14人集團偷賣股票

但半個月後的11月3日，東洋無預警宣布授權破局，相關內部人又事先得知利空，在消息公告前偷偷賣股避損，交易價最高至82元、交易量5千多張，重訊曝光後，股價幾乎跌回原點。

據調查，「14人集團」買賣標的不同，有人買權證，有人買股票，張數都不多，部分人透過人頭買賣，期約賺錢後再朋分利益，但獲利不高。

台灣東洋強調，將全力配合檢調調查，若真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。

檢調遭質疑選擇辦案

由於東洋去年原本可採購BNT的機會，最後疑因特定政治人物介入、政府只願買200萬劑而破局，也被懷疑政府是為護航高端，如今民間幾循東洋當初模式採購的BNT疫苗陸續到貨，檢調卻在此時出手查內線交易，相較高端股價波動更大的情況，檢調的「選擇性」辦案，引起不少討論。

目前檢調偵辦與疫苗爭議案共有4案，包括東洋代理BNT疫苗破局疑涉內線交易、高端股價異常，這兩案由士林地檢署偵辦；前新聞局長鍾琴告發政府高官涉圖利高端疫苗 案、東洋代理BNT疫苗疑有立委介入官商勾結「破局」案，則由台北地檢署負責。