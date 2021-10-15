中國使館抗議捷克參議院邀吳釗燮 台外交部斥不當

外交部發言人歐江安。本報系資料照片

捷克參議院 外委會近日通過決議，歡迎外交部長吳釗燮訪問布拉格，引發中國 駐捷克大使館不滿。台外交部今天表示，中國駐館無理指責、訓斥民主國家議會通過的決議，實無立場，也極不適當，更不被台捷人民接受。

捷克參議院外交、國防及安全委員會13日通過決議，內容提到歡迎吳釗燮27、28日參加於布拉格舉辦的會議。中國駐捷克大使館今天發布聲明表示，堅決反對「建交國同台灣 當局進行任何形式官方往來。」

外交部發言人歐江安晚間對中央社記者表示，捷克參議院外委會通過的「支持捷克台灣在創新、貿易及投資的合作」決議，是認同台灣與捷克持續深化合作，並肯定台灣賑助捷克風災、捷克捐贈台灣疫苗等友好互助的作為。

歐江安說，這項決議也表達國會支持台灣及捷克人士互訪與諮商，並在經貿、旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等領域加強合作，同時也支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

她指出，外交部誠摯感謝捷克參議院外委會高度肯定台灣實力，並支持台捷深化往來；台灣將持續推進雙邊合作，建立台捷互榮互惠的夥伴關係。