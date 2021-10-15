我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：對台承諾堅若磐石 持續協助台灣自我防衛

紐約華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

中國使館抗議捷克參議院邀吳釗燮 台外交部斥不當

中央社台北15日電
外交部發言人歐江安。本報系資料照片
外交部發言人歐江安。本報系資料照片

捷克參議院外委會近日通過決議，歡迎外交部長吳釗燮訪問布拉格，引發中國駐捷克大使館不滿。台外交部今天表示，中國駐館無理指責、訓斥民主國家議會通過的決議，實無立場，也極不適當，更不被台捷人民接受。

捷克參議院外交、國防及安全委員會13日通過決議，內容提到歡迎吳釗燮27、28日參加於布拉格舉辦的會議。中國駐捷克大使館今天發布聲明表示，堅決反對「建交國同台灣當局進行任何形式官方往來。」

外交部發言人歐江安晚間對中央社記者表示，捷克參議院外委會通過的「支持捷克台灣在創新、貿易及投資的合作」決議，是認同台灣與捷克持續深化合作，並肯定台灣賑助捷克風災、捷克捐贈台灣疫苗等友好互助的作為。

歐江安說，這項決議也表達國會支持台灣及捷克人士互訪與諮商，並在經貿、旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等領域加強合作，同時也支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

她指出，外交部誠摯感謝捷克參議院外委會高度肯定台灣實力，並支持台捷深化往來；台灣將持續推進雙邊合作，建立台捷互榮互惠的夥伴關係。

台灣 參議院 中國

上一則

不甩中國 世界醫師大會通過支持台灣參與WHO決議文

下一則

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

延伸閱讀

內閣若改組 雜誌民調：蘇貞昌最該下台 陳時中也被點名

內閣若改組 雜誌民調：蘇貞昌最該下台 陳時中也被點名
冷眼集／袒護謝志偉們 府院不演了？

冷眼集／袒護謝志偉們 府院不演了？
雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」
吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰

吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒
FDA專家建議：打完莫德納第二劑6個月 長者應再補半劑

FDA專家建議：打完莫德納第二劑6個月 長者應再補半劑