AZ混打莫德納試驗初步結果 與AZ混打BNT保護力相當

圖為輝瑞、阿斯特捷利康(AZ)和莫德納三種疫苗。(路透)

台灣日前針對多種疫苗混打展開試驗，台大醫院的「AZ+莫德納 」混打組已有初步結果，其保護力和國外「AZ+BNT」數值相當，而抗體表現都比2劑AZ疫苗來得好。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 延燒，混打不同廠牌疫苗可望讓疫苗的運用更加彈性，且根據國外研究顯示，部份廠牌疫苗混打，可望讓保護力更好。

目前台大醫院、長庚醫院都投入不同廠牌的疫苗混打試驗，包括AZ、莫德納、BNT和高端疫苗 的不同排列組合，其中又以台大醫院的「AZ+莫德納」混打組進度最快，已有初步結果。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，此案共收200人，目前已完成第2劑接種後28天的抽血檢驗，初步看來，「AZ+莫德納」的保護力和國外「AZ+BNT」的保護力數值相當，但無論哪一種混打，抗體表現都比2劑AZ疫苗來得好。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午也在疫情記者會中表示，該研究目前僅有初步結果，未來將由張上淳親自到記者會說明相關成果，有了實證基礎，才能繼續針對混打政策進行討論。

另外，衛福部桃園醫院也正針對高端疫苗是否適合作為第3劑進行「AZ+AZ+高端」混打試驗。

指揮中心發言人莊人祥晚間接受媒體訪問時說，這其實是一項延續性的計畫，食藥署今年上半年曾在衛福部桃園醫院收案，讓受試者全數接種2劑AZ疫苗並持續監測中和抗體數值，作為國產疫苗能否取得緊急使用授權（EUA）審查標準。

莊人祥說，該試驗結束後，食藥署接著和高端合作，讓其中200名受試者接種高端疫苗，以測試高端疫苗作為第3劑追加劑效果，目前相關試驗仍在持續進行中。