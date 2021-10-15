城中城大火 涉案女點香未熄遭收押 政治火燒向陳其邁

高雄城中城大樓火警造成46人死亡，燒出高雄市府長期忽視相關公安問題，許多住戶鐵窗已被燒到扭曲變形。記者林伯東／攝影

高雄市鹽埕區城中城大樓46死大火案，檢警查出火源疑為黃姓婦人在一樓空屋點香驅蚊亂扔餘燼釀災，15日晚遭收押。面對這場高雄史上死傷最慘火警，3位監委表明要申請調查地方政府行政責任，藍營要求高雄市長陳其邁下台負責，陳其邁15日被問及此事，停頓約15秒後表示，「內心非常沉痛，會深切反省，不會迴避」。晚間又表示深切自責，會負起責任。

消防局火場鑑識發現起火點在城中城一樓茶具骨董店後方空屋，案發前在場黃姓婦人、郭姓男子涉有重嫌，檢警懷疑黃婦燒檀香驅蚊，凌晨2時許，隨意扔了點檀香的香爐罐到垃圾桶離去。不料餘燼引燃沙發，火苗延燒房內多瓶卡式瓦斯罐而引發大火，釀嚴重死傷。檢方訊後以黃婦涉過失致死等罪嫌重大，且有逃亡、串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，清查其名下財產，郭6萬元交保。

檢警表示，46名罹難者已有44人確認身分，另有兩女性死者，因外觀已難辨識，須透過DNA比對。

這把惡火也燒出高雄市長陳其邁的政治危機，藍營要求陳其邁下台負責。10年前台中阿拉夜店大火9死，時任立委陳其邁曾批評台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」15日也被國民黨 立委吳斯懷拿來質疑，城中城大火傷亡慘重，陳其邁要不要下台？

陳其邁回應，「這次大火，很多市民心情和我一樣，內心非常沉痛」，語畢他一度沉默不語約15秒，接著說「會深切反省，不會迴避」。他15日兩度到殯儀館慰問家屬，也連跑多家醫院探視傷患。

馬英九 前總統、國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平等藍營人士15日都到高雄向罹難家屬致意，蔡英文總統16日將南下高雄探視傷者及慰問罹難者家屬。

對高市府前天宣稱曾4度前往執行消防安檢，卻被柵欄阻擋的說法，15日也引發各方質疑「公權力怠惰」。內政部長徐國勇15日表示，將修法補破網。

棲身的家一夕間毀了，城中城許多住戶15日想入屋拿手機 等家當，呂姓住戶從火場逃命過程衣服沾滿黑灰，一身狼狽回到火場，焦急地說「我證件都在裡面！」經溝通才由警方陪同進入。還有住戶家屬在現場心急找人。

城中城住戶大多是苦命人，遭逢火災讓他們處境更弱勢，市府雖提供安置旅館，許多住戶仍為下一步發愁，58歲打零工維生的黃姓婦人，當時因下樓吃消夜逃過一劫，命保住卻沒有家了，她逢人就急問「還有房子可租嗎？」