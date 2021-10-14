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台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

記者陳宛茜／台北報導
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」卻失蹤逾半世紀，多年來盛傳藏身台中。文化部和台北教育大學北師美術館昨共同宣布，「甘露水」已於台灣蔡英文總統的見證下，交付文化部永久典藏，並將於12月北師美術館大展「光──台灣文化協會百年(暫名)」中現身。

在台灣美術史上，「甘露水」一如其稱號「台灣的維納斯」，擁有神話般的地位。國立台灣美術館助理研究員林振莖形容，北師美術館昨公布的「甘露水」照片，對他來說「震撼效果有如核爆」。因為「甘露水」等於台灣新美術發展的源頭，失蹤前雖只留下兩張黑白照片，卻足以在台灣美術史上留下永恆的身影。

黃土水1895年生於台北，是台灣首位入選日本最高藝術殿堂—帝國美術展覽會(帝展)的藝術家。1921年，黃土水以「甘露水」二度入選帝展，隔年受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，不僅吸引日本皇室關注，更鼓舞了台灣那一個世代的藝術家。

「甘露水」是台灣首座裸體雕像，刻畫一名女子頭微微仰起、姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，神情舒緩而堅強，臉上綻放自信的光采。1921年10月17日，台灣文化協會於大稻埕成立，展開影響深遠的台灣新文化運動。黃土水的「甘露水」在這一年獲選當時日本最重要的帝國美術展覽會，以台灣人充滿自信的風采站上國際舞台。

研究台灣早期美術史的林振莖指出，「甘露水」造型源自希臘神話中誕生於蚌殼的女神維納斯，但黃土水並非純粹模仿西方，而是以台灣女性的身體重新詮釋美神的意象。「甘露水」中自信發光的台灣女子，寄寓藝術家對於彼時正大步向前的台灣社會的期盼與想像，也開創台灣藝術史上的新篇章。她被後世譽為「台灣的維納斯」，不只是因為令人無法移開目光的美，更因為她啟發了一個世代對藝術美學的嶄新想像。

1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕「水牛群像」時過度操勞，併發腹膜炎於東京辭世。隔年，「甘露水」入藏台灣教育會館，並以該館藏品身份於「黃土水遺作展」中展出。1958年台灣省議會播遷台中，「甘露水」隨之搬移，卻遭棄置台中火車站。「甘露水」隨後移置車站附近的張外科診所，從此由張家典藏，並於1974年移至家族位於霧峰的工廠。

據了解，台灣美術界多年來都知「甘露水」由張家收藏，但不知藏於何處。北美館曾有意與其合作複製「甘露水」展出，但因張家有所顧忌最終未談成。

去年北師美術館展出「不朽的青春──台灣美術再發現」，黃土水大理石作品「少女」驚豔全場、引爆話題。總統蔡英文也到場參觀、並於臉書上推薦。在總統府的支持與台北教育大學榮譽教授林曼麗的奔走促成下，張家決定將「甘露水」交由國家典藏，9月6日在蔡總統的見證下，正式交付文化部永久典藏。

象徵台灣文協時代美學的「甘露水」，曾因世人的不理解遭棄置於台中火車站。如今雕塑軀幹上留下難以清除的暗色痕跡，推測是遭人潑灑墨水。「甘露水」的修護計畫由曾修復多件黃土水作品的日籍修復師森純一主持。

黃土水的一生曲折起伏，代表作「甘露水」從展覽會中的目光焦點到塵封半世紀，於誕生百年後重返世人面前燦爛發光。北師美術館表示，「甘露水」對台灣美術史的重要性，不只在於美學，更在於她縮影了台灣一世紀的歷史與命運。

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