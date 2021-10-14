范雲指中共下指導棋罷陳柏惟 孫大千：她自救都來不及

台灣教授協會「反對霸凌陳柏惟 挺優秀立委問政」記者會，民進黨立委范雲(左)呼籲年輕人買車票返鄉投票，支持陳柏惟。記者曾吉松／攝影

台灣 基進黨立委陳柏惟罷免案下周六(10/23)即將投票 ，台灣教授協會昨天民進黨立委范雲開記者會聲援陳柏惟，范雲指出，陳柏惟提出兩個「抗中保台」的重要法案，但中共卻透過中央電視台點名罷免，合理懷疑是中共下指導棋「內外夾攻」，要砍掉立法院「抗中保台」的力量、指標。對此，國民黨 前立委孫大千今在臉書出，身為台灣第一波本土疫情的始作俑者，范雲早就已經成為票房毒藥，救自己都來不及了，還有什麼資格去救陳柏惟？

孫大千表示，罷免權是憲法賦予人民的神聖權利，台中市第二選區的選民依法行使罷免權，到底跟中共下指導棋有什麼關係？難道為了包庇陳柏惟，范雲不惜去抹紅台中市第二選區的全體選民嗎？

孫大千指出，超過1萬5000人確診以及800條人命，全部都記在范雲3+11的帳上，拖累台灣人民從天堂掉入地獄，明明就是一位「害台立委」，居然還有臉來提「保台」，這不是天大的笑話嗎？

孫大千說，最重要的是，一位不學無術，胡言亂語的台版馬保國，究竟要怎麼「抗中保台」啊？是要用「1打35」的招數嗎？還是要天天罵人「不講武德」呢？

【中央社台北13日電】

台中市台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，時代力量立委邱顯智、王婉諭今天表態反對報復性罷免，台灣教授協會也召開記者會，包括民進黨立委范雲等人都力挺陳柏惟。

陳柏惟罷免案的投票日接近，邱顯智今天在臉書發文指出，在陳柏惟的罷免案中，可以看到中國國民黨與地方勢力的緊密合作，只為了讓黑金復辟；中國國民黨傾全黨之力的汙衊抹黑，只為了重振政黨士氣；中國國民黨新上任的主席朱立倫，把罷免案當作新任主席立威勢、顧黨權的工具。

邱顯智強調，一個政治人物不該成為黑金復辟的犧牲品，不該成為汙衊抹黑、政黨立威的祭品，更不該成為報復性罷免的復仇對象。

不過，邱顯智也指出，反對報復性罷免，不代表他對陳柏惟個人政治理念、相關作為無條件的支持，更不代表對於台灣基進長期汙衊抹黑時代力量的作為視而不見；理念的良性競爭，才是民主政治追求的目標，以及國家長久發展的唯一途徑。

王婉諭說，她尊重公民權的展現，但對於缺乏正當性的報復性罷免，她沒有辦法支持。

台灣教授協會會長許文堂、副會長陳俐甫等人在立法院中興大樓召開「反對霸凌陳柏惟，挺優秀立委問政」記者會，批評這次罷免案是報復性罷免，不單純是台中第二選區的事，而是關乎台灣民主發展。

學者出身的立委范雲出席記者會表示，她過去與陳柏惟在立法院合作提案境外勢力代理人法案，也連署支持陳柏惟提出的反滲透法，所以謠傳陳柏惟所謂問政「零提案」，這並非事實。范雲說，她要作證，陳柏惟在立法院提出指標性重要法案，站在抗中保台第一線。

與會的律師黃帝穎也呼籲，應堅持台灣主體及青年參政的民主政治。