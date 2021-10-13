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慘叫四起...高雄大樓暗夜大火已24傷 仍不知多少人受困

台灣新聞組／高雄14日電
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）

19:50 PM更新

惡火已延燒超過四小時，火勢初步控制後，消防人員攻入火場搜救，累計已有將24人被送出就醫，有3人情況較嚴重，被發現時已失去呼吸心跳。

火災現場來了不少焦急的親友，家屬陳姓男子說，姊姊、姊夫住在10樓，他打了多通電話給兩人，遲遲沒人接聽，非常著急，擔心會有危險，希望消防人員加快救人。

18:30 PM

高雄市「城中城」大樓今天凌晨2點55分(當地時間)火警，連棟大樓火勢迅速延燒到已近三小時，有一名獲救的郭姓婦人指出，兩個30多歲的兒子住在樓上，她打電話時其中一人接聽，表示另一人已失去意識，她5點多再打，就沒人接電話了，焦急哭泣希望消防隊能將人救出。消防局人車持續搶救，並入內搜尋受困民眾，尚無法估計有多少人待援。

消防局陸續救出16人送醫，現場畫面可見，多人在樓上用手電筒亮燈求援，還有人站在陽台外等待救援，逃到馬路上的住戶則焦急地打電話，想確認家人是否逃出目前大樓內仍有人受困，目前仍不清楚大樓內還有多少人受困。市長陳其邁約5點趕至現場，他指示消防局全力搶救住戶。

據了解，這棟大樓過去是商業大樓，原本有舞廳、電子遊藝場，目前7到11樓有住人，大火從1樓往上燒，燒到7樓，因是商業大樓，有很多助燃物，火勢不易控制，濃煙從一樓往上竄，並在房間悶燒，整棟大樓裡都是濃煙。

高雄市鹽埕區府北里長林傳富說，起火大樓以前市百貨公司，五到六樓是戲院，大樓共登記72戶，7至11樓是住宅樓層，但因是分租，恐怕實際有100多戶。

他說，因為房租便宜，所以居住者大多是老弱婦孺，住戶有不少失智長輩、行動不便者，這點最讓人擔心，憂心濃煙往上竄，傷害會擴大。加上起火後大樓停電，住戶恐怕無法摸黑找到設在電梯旁的逃生梯。

高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／...
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒，有民眾在頂樓待...
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒，有民眾在頂樓待援。（記者劉學聖／攝影）
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／...
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／...
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）

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高雄大樓暗夜大火…慘叫聲四起 已救出24人

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